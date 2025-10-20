Aufenthalt Doppelhaus

Strandapartment mit einem Schlafzimmer in Radhime, Vlora, Albanien zu verkaufen – ideal als Ferienwohnung mit Pool und hoher Rendite. Perfekte Lage direkt am Strand in der brandneuen Anlage Twin Resort. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um Ihnen höchste Qualität, Innovation, Eleganz und komfortables Wohnen zu bieten. Im Herzen der Bucht von Vlora, unweit der Berge, in kurzer Entfernung zu anderen Orten der Albanischen Riviera und gleichzeitig fernab vom Trubel der Stadt. Sichern Sie sich dieses Apartment und genießen Sie das Leben in vollen Zügen!