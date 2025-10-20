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Aufenthalt Doppelhaus

Orikum, Albanien
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$96,701
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ID: 33938
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 001
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 16.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Süd-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Vlora
  • Stadt
    Bashkia Vlore
  • Stadt
    Orikum

Über den Komplex

Strandapartment mit einem Schlafzimmer in Radhime, Vlora, Albanien zu verkaufen – ideal als Ferienwohnung mit Pool und hoher Rendite. Perfekte Lage direkt am Strand in der brandneuen Anlage Twin Resort. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um Ihnen höchste Qualität, Innovation, Eleganz und komfortables Wohnen zu bieten. Im Herzen der Bucht von Vlora, unweit der Berge, in kurzer Entfernung zu anderen Orten der Albanischen Riviera und gleichzeitig fernab vom Trubel der Stadt. Sichern Sie sich dieses Apartment und genießen Sie das Leben in vollen Zügen! 

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

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Orikum, Albanien
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