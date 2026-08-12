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Duplexes in Albanien

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Doppelhaus 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 3
Wir haben Duplex 2+1+2 zum Verkauf in der Elite-Residenz Sun Palace Vlora, einer der begehrt…
$882,698
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Doppelhaus 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 195 m²
Etagenzahl 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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DD CO DEDD CO DE
Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Doppelhaus 1 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Die „ADRIUM“ Residence ist das neueste Wohnprojekt, das in der Region Golem, in der Nähe von…
$75,769
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Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
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Doppelhaus 4 zimmer in Mjull Bathore, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mjull Bathore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
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Doppelhaus 1 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4
Adria Residence ist eine raffinierte Küstenresidenz, wo modernes Wohnen perfekt mit der Natu…
$125,337
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Doppelhaus 1 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Die "ADRIUM" Residence ist das neueste Wohnprojekt, das in der Region Golem, in der Nähe von…
$77,212
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Doppelhaus 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Wir präsentieren die neueste Residenz in der Stadt Vlora, "Altera Residence", ein modernes u…
$468,141
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Doppelhaus 3 zimmer in Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 1/4
DEPLEXBESCHEINIGUNG FÜR MEDIZINENEin Haus, das Eleganz, reichlich Platz und höhere Gebäudest…
$604,627
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Doppelhaus 3 zimmer in Hamallaj, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Hamallaj, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1
Standort: Hamallaj, Durres✅ Wohnungspreis: 309,600 Euro✅ Parkplatz Preis: 20.000 Euro✅ Gesam…
$357,221
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Doppelhaus 1 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Die "ADRIUM" Residence ist das neueste Wohnprojekt, das in der Region Golem, in der Nähe von…
$75,372
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Doppelhaus 3 zimmer in Durrës, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 1
Eine besondere Eigenschaft, die maximale Ruhe mit dem Komfort des Wohnens in der Nähe der Kü…
$170,940
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$215,284
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Doppelhaus 2 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich in Sun Sea Residence, Golem, Kavaje.Allgemeine Angaben:Gesamtschni…
$122,254
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Doppelhaus 1 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Die „ADRIUM“ Residence ist das neueste Wohnprojekt, das in der Region Golem, in der Nähe von…
$75,769
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$260,986
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Doppelhaus 1 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Die „ADRIUM“ Residence ist das neueste Wohnprojekt, das in der Region Golem, in der Nähe von…
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Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
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Doppelhaus 1 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Adria Residence ist eine raffinierte Küstenresidenz, wo modernes Wohnen perfekt mit der Natu…
$97,273
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Golem, Albanien
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Fläche 42 m²
Die „ADRIUM“ Residence ist das neueste Wohnprojekt, das in der Region Golem, in der Nähe von…
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Luxuriöse Maisonette-Wohnung mit Pool in Radhime, Vlora, Albanien zu verkaufen. Erleben Sie …
$247,890
MwSt.
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Doppelhaus 1 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/5
PALM PARADISE RESIDENCE The duplex is divided into a 30.5m2 downstairs and a 16m2 upstairs.…
$97,895
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$240,667
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Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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Doppelhaus 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Die "ADRIUM" Residence ist das neueste Wohnprojekt, das in der Region Golem, in der Nähe von…
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Doppelhaus 4 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
Stockwerk 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51M
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Doppelhaus 4 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Stockwerk 2
Anfrage an Duplessx 3+2+Obor zum Verkauf, Marea Resort, Quarter, Kavaje.• Gesamtfläche: 2,36…
$654,601
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Doppelhaus 5 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 5 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/2
Eine Duplex-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 118 m2 wird zum Verkauf angeboten, auf Rruga …
$163,986
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