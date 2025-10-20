  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Himare
  4. Villa Green Coast 2

Villa Green Coast 2

Palase, Albanien
Preis auf Anfrage
4
Standort

  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Süd-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Vlora
  • Stadt
    Bashkia Himare
  • Stadt
    Himare
  • Dorf
    Palase

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    2

Über den Komplex

LUXURY VILLA UNDER BAUGEWERBE – SECOND ROW VON THE SEA – €1,200.000
Eine Premium-Villa derzeit im Bau in Green Coast 2, befindet sich in Palasë, Vlorë. In der zweiten Reihe vom Meer positioniert, bietet diese Immobilie eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einem der renommiertesten Küstenorte Albaniens.
🔹 Erdgeschoss: 92.53 m2
🔹 First Floor Area: 71.12 m2
🔹 Veranda Bereich: 23.63 m2
🔹 Schwimmbadbereich: 27.80 m2
🔹 Grundstücksfläche: 549.85 m2
🔹 Parkplatz: 2 Parkplätze
🔹 Standort: Zweite Reihe vom Meer
🔹 Preis: 1,200.000 €
Die Villa ist derzeit im Bau und sorgt für einen brandneuen Bau mit moderner Architektur und hochwertigen Standards. Die beste Lage am Meer innerhalb der Green Coast 2 macht sie ideal für eine Luxusresidenz oder eine Investition mit hohem Umsatz.

Standort auf der Karte

Palase, Albanien
Freizeit

