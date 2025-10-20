Wohnkomplex PALM PARADISE RESIDENCE

🌴 Palm Paradise Residence — Qerret, Kavajë
Palm Paradise Residence ist ein moderner Wohnkomplex der Küstenregion Qerret, einer der beliebtesten Reiseziele an der Adriaküste Albaniens. Entwickelt, um zeitgenössische Architektur, Komfort und natürliche Umgebung zu kombinieren, bietet das Projekt ein ideales Umfeld für Urlaub, dauerhafte Residenz oder eine intelligente Immobilieninvestition.
Nur 300 Meter vom Strand entfernt, bietet die Residenz einen einfachen Zugang zum Meer, während die Privatsphäre und Ruhe in einer gut geplanten Gemeinschaft umgeben von Grün- und Kiefernwäldern.
Die Entwicklung erstreckt sich auf ca. 67.000 m2 und verfügt über ein multifunktionales Konzept, das Wohneinheiten, Gewerberäume und Freizeiteinrichtungen umfasst und ein voll integriertes Lifestyle-Ziel schafft.
✨ Schlüsselmerkmale
Moderner Komplex mit 20 Gebäuden, einschließlich Wohnblöcken und einem Aparthotel
Über 1.000 Wohnungen mit flexiblen Layouts (1+1, 2+1, Duplex)
Appartementgrößen ab ca. 46,5 m2 bis 91 m2
Zwei Ebenen der Tiefgarage mit großer Kapazität
Schwimmbad, Fitnesscenter und angelegte Grünflächen
Kinderspielplätze und Erholungsgebiete
Dienstleistungen vor Ort einschließlich Restaurants, Bars, Supermärkte und Geschäfte
24/7 Sicherheit und professionelles Immobilienmanagement
Elektroautoladestationen und moderne Infrastruktur
📍 Standort Vorteile
Ruhige Küstenumgebung in der Nähe von Pinienwäldern
In der Nähe von Durrës (~17 km) und Kavajë (~8 km)
Etwa 40 Minuten vom internationalen Flughafen Tirana entfernt
Ausgezeichnete Wahl für Wohn-, Urlaubs- oder Mietinvestitionen
🌊 Lifestyle Konzept
Palm Paradise Residence bietet einen ausgewogenen Lebensstil, in dem die Küstenentspannung modernen urbanen Komfort erfüllt. Mit umfangreichen Grünflächen, Freizeiteinrichtungen und integrierten Dienstleistungen schafft das Projekt eine Resort-Gemeinde, die ideal für Familien, Investoren und internationale Käufer ist, die qualitativ hochwertiges Meerleben suchen.