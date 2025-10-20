  1. Realting.com
Wohnkomplex PALM PARADISE RESIDENCE

Golem, Albanien
von
$99,489
von
$1,658/m²
;
ID: 33358
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

English English

🌴 Palm Paradise Residence — Qerret, Kavajë

Palm Paradise Residence ist ein moderner Wohnkomplex der Küstenregion Qerret, einer der beliebtesten Reiseziele an der Adriaküste Albaniens. Entwickelt, um zeitgenössische Architektur, Komfort und natürliche Umgebung zu kombinieren, bietet das Projekt ein ideales Umfeld für Urlaub, dauerhafte Residenz oder eine intelligente Immobilieninvestition.

Nur 300 Meter vom Strand entfernt, bietet die Residenz einen einfachen Zugang zum Meer, während die Privatsphäre und Ruhe in einer gut geplanten Gemeinschaft umgeben von Grün- und Kiefernwäldern.

Die Entwicklung erstreckt sich auf ca. 67.000 m2 und verfügt über ein multifunktionales Konzept, das Wohneinheiten, Gewerberäume und Freizeiteinrichtungen umfasst und ein voll integriertes Lifestyle-Ziel schafft.

✨ Schlüsselmerkmale

  • Moderner Komplex mit 20 Gebäuden, einschließlich Wohnblöcken und einem Aparthotel

  • Über 1.000 Wohnungen mit flexiblen Layouts (1+1, 2+1, Duplex)

  • Appartementgrößen ab ca. 46,5 m2 bis 91 m2

  • Zwei Ebenen der Tiefgarage mit großer Kapazität

  • Schwimmbad, Fitnesscenter und angelegte Grünflächen

  • Kinderspielplätze und Erholungsgebiete

  • Dienstleistungen vor Ort einschließlich Restaurants, Bars, Supermärkte und Geschäfte

  • 24/7 Sicherheit und professionelles Immobilienmanagement

  • Elektroautoladestationen und moderne Infrastruktur

📍 Standort Vorteile

  • Ruhige Küstenumgebung in der Nähe von Pinienwäldern

  • In der Nähe von Durrës (~17 km) und Kavajë (~8 km)

  • Etwa 40 Minuten vom internationalen Flughafen Tirana entfernt

  • Ausgezeichnete Wahl für Wohn-, Urlaubs- oder Mietinvestitionen

🌊 Lifestyle Konzept

Palm Paradise Residence bietet einen ausgewogenen Lebensstil, in dem die Küstenentspannung modernen urbanen Komfort erfüllt. Mit umfangreichen Grünflächen, Freizeiteinrichtungen und integrierten Dienstleistungen schafft das Projekt eine Resort-Gemeinde, die ideal für Familien, Investoren und internationale Käufer ist, die qualitativ hochwertiges Meerleben suchen.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 68.0 – 72.0
Preis pro m², USD 1,596 – 1,611
Wohnungspreis, USD 109,556 – 114,886
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 85.0
Preis pro m², USD 1,595
Wohnungspreis, USD 135,613

Standort auf der Karte

Golem, Albanien
Realting.com
Gehen
