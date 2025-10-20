Wohnkomplex PALM PARADISE RESIDENCE

🌴 Palm Paradise Residence — Qerret, Kavajë

Palm Paradise Residence ist ein moderner Wohnkomplex der Küstenregion Qerret, einer der beliebtesten Reiseziele an der Adriaküste Albaniens. Entwickelt, um zeitgenössische Architektur, Komfort und natürliche Umgebung zu kombinieren, bietet das Projekt ein ideales Umfeld für Urlaub, dauerhafte Residenz oder eine intelligente Immobilieninvestition.

Nur 300 Meter vom Strand entfernt, bietet die Residenz einen einfachen Zugang zum Meer, während die Privatsphäre und Ruhe in einer gut geplanten Gemeinschaft umgeben von Grün- und Kiefernwäldern.

Die Entwicklung erstreckt sich auf ca. 67.000 m2 und verfügt über ein multifunktionales Konzept, das Wohneinheiten, Gewerberäume und Freizeiteinrichtungen umfasst und ein voll integriertes Lifestyle-Ziel schafft.

✨ Schlüsselmerkmale

Moderner Komplex mit 20 Gebäuden, einschließlich Wohnblöcken und einem Aparthotel

Über 1.000 Wohnungen mit flexiblen Layouts (1+1, 2+1, Duplex)

Appartementgrößen ab ca. 46,5 m2 bis 91 m2

Zwei Ebenen der Tiefgarage mit großer Kapazität

Schwimmbad, Fitnesscenter und angelegte Grünflächen

Kinderspielplätze und Erholungsgebiete

Dienstleistungen vor Ort einschließlich Restaurants, Bars, Supermärkte und Geschäfte

24/7 Sicherheit und professionelles Immobilienmanagement

Elektroautoladestationen und moderne Infrastruktur

📍 Standort Vorteile

Ruhige Küstenumgebung in der Nähe von Pinienwäldern

In der Nähe von Durrës (~17 km) und Kavajë (~8 km)

Etwa 40 Minuten vom internationalen Flughafen Tirana entfernt

Ausgezeichnete Wahl für Wohn-, Urlaubs- oder Mietinvestitionen

🌊 Lifestyle Konzept

Palm Paradise Residence bietet einen ausgewogenen Lebensstil, in dem die Küstenentspannung modernen urbanen Komfort erfüllt. Mit umfangreichen Grünflächen, Freizeiteinrichtungen und integrierten Dienstleistungen schafft das Projekt eine Resort-Gemeinde, die ideal für Familien, Investoren und internationale Käufer ist, die qualitativ hochwertiges Meerleben suchen.