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Langfristige Miete von Immobilien in Albanien

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Tirana
367
Orikum
20
Vlora
394
Zentral-Albanien
539
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1 469 immobilienobjekte total found
Aqua Vista Residence in Bashkia Vlore, Albanien
UP UP
Aqua Vista Residence
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 5/6
Moderne Ein-Zimmer-Wohnung mit atemberaubendem Meerblick | Prime Lage in der Nähe von Tiku &…
$570
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Privatverkäufer
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Die Wohnung befindet sich 50 m von der Hauptstraße in Iliria Beach, Durres entfernt. Das Anw…
$519
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AFS Real Estate Management
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Wohnung in Durrës, Albanien
Wohnung
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
$38,084
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MwSt.
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Mazur EstateMazur Estate
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Stockwerk 8
Die Wohnung befindet sich im 2. Wohngeschoss mit Aufzug in Plazh in der Nähe von Adriatik Ho…
$694
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 2 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Wohnung 2 + 1 mit 2 Badezimmern zu vermieten, befindet sich im 3. Stock eines bestehenden Ge…
$634
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
Die Wohnung befindet sich in der Nachbarschaft 13 Plazh Durrës, im 3. Stock eines Gebäudes m…
$519
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 4 112 m²
$462
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2-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
2-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
Das Privathaus befindet sich neben dem Campus Panorama, es wurde vor drei Monaten renoviert …
$1,734
pro Monat
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Investment Realty Group
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
$346
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MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich im zweiten Wohngeschoss mit Aufzug in Plazh Iliria, Durres. Das An…
$462
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
$577
pro Monat
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
$346
pro Monat
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/1
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock eines einstöckigen Hauses in Spitalle, Durres. Es …
$231
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock am Strand, Durres. Das Anwesen hat eine Gesamtflä…
$288
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
$923
pro Monat
MwSt.
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Wohnung in Albanien
Wohnung
Albanien
Fläche 322 m²
$577
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MwSt.
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Lager 1 200 m² in Kamza, Albanien
Lager 1 200 m²
Kamza, Albanien
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 5
Industrielles Umfeld für BathraEs wird für Mieten von Industrieanlagen angeboten, die sich i…
$3,462
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Investment Realty Group
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
$866
pro Monat
MwSt.
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2-Zimmer-Villa in Golem, Albanien
2-Zimmer-Villa
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
Wir haben eine 2-stöckige Villa zu vermieten, Qerret, KavajeInformationen über die Villa:• F…
$2,889
pro Monat
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Future Home Invest
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Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
$519
pro Monat
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Gewerbefläche 30 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 30 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Es mietet eine kommerzielle Umgebung in Spring Residency, geeignet für Unternehmen, die mode…
$982
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Investment Realty Group
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🏠 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 NEAR THE SCHOOL OF MUSIC, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🏠 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 NEAR THE SCHOOL OF MUSIC, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1
🏠 Wohnung für Miete 2 + 1 + 2 in der Nähe der Musikschule, VLORA.💶 Preis: 450 Euro/Monat📍 St…
$520
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DES Real Estate
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Wohnung in Tirana, Albanien
Wohnung
Tirana, Albanien
$922
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Century 21 Oksford
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock im ehemaligen Kenet, Durres. Das Anwesen hat eine …
$324
pro Monat
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/8
In einem der meistgesuchten Komplexe von Tirana bieten wir Wohnung 2 + 1 + 2 + Verande + Pos…
$1,384
pro Monat
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Investment Realty Group
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Wohnung in Durrës, Albanien
Wohnung
Durrës, Albanien
Fläche 70 m²
$404
pro Monat
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 4/10
Die Wohnung befindet sich in der Nachbarschaft 13, Durres Strand, in der Nähe des Roten Rade…
$462
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 4/10
Die Wohnung befindet sich in der Nachbarschaft 13, Durrës Strand, in der Nähe des Florida-Ko…
$520
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 3 zimmer in Albanien
Wohnung 3 zimmer
Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 14/20
Mietwohnung 2 + 1 + 2 von 150 m2, positioniert in der renommierten Ambassador 3 Residenz in …
$2,885
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
$51,933
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