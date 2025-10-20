Wohnkomplex MIDDAL RESIDENCE

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Middal Residence ist ein fünfstöckiges mediterranes Gebäude 300 m vom Meer entfernt in Mali i Robit mit Lofthäusern, Travertinfassaden und einem Innenhof mit Pool.
Middal Residence ist das Schwestergebäude von Grand Marina, gebaut vom gleichen Entwickler und aus der gleichen Produktfamilie. Fünf Etagen in Travertin umwickeln einen zentralen Pool Innenhof, mit Loft-Apartments auf dem Boden und obersten Etagen und einem unterirdischen Parkplatz Ebene darunter.
Die Häuser sind Lofts und Wohnungen von etwa 50 bis 92 m2. Die Preise hängen vom Zahlungsplan ab:
· €1.050/m2 bei 90% im Voraus
· 1.100 €/m2 bei 50% im Voraus
· 1.150 €/m2 auf dem 20/20/20/20/10 Ratenplan
Eine Poolansicht fügt 50 €/m2 hinzu. In der Praxis beginnt ein Haus bei rund 52.000 € und ein Parkplatz kostet 15.000 €.
Die Wahl zwischen Middal und Grand Marina ist weitgehend auf das Ziel und das Budget ausgerichtet: Beide befinden sich am gleichen ruhigen Strand mit Pinienrücken, beide sind saisonal vermietet oder ein günstiges Zweitwohnsitz, und beide sind preislich für Käufer geeignet, die einen ersten Umzug in ein albanisches Eigentum machen. Middal projiziert eine Rendite von 29% für die erste Mietsaison und eine Steigerung von 18% bis zur Fertigstellung.
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
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