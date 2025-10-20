  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Kavaje
  4. Wohnkomplex VM Hills Residence

Wohnkomplex VM Hills Residence

Golem, Albanien
von
$73,072
von
$1,413/m²
;
17
ID: 33935
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.02.26

Standort

  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Wohnungsreservierung nur €500 in einem neuen Projekt exklusiv bei uns! Wir präsentieren Ihnen ein außergewöhnliches Wohnprojekt VM Hills Residence in Golem – Albanien, auf einem Hügel mit offenem Meerblick, nur 10 Gehminuten vom Strand entfernt. Die Lage bietet eine ideale Kombination aus einer ruhigen Umgebung und kompletten öffentlichen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe – Restaurants, Cafés, Geschäfte und Dienstleistungen. Apartments mit der Möglichkeit der Ratenzahlungen! Die Immobilienagentur I am Albanien bietet dieses Projekt exklusiv an. Das Projekt ist mit einem Schwerpunkt auf moderner Architektur, Airiness und viel natürliches Licht konzipiert. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder eine Veranda, wobei die meisten Unterkünfte einen schönen Blick auf das Meer und das umliegende Grün bieten. Das Menü beinhaltet: – Studien – 1+1 Wohnungen – 2+1 Wohnungen – exklusive Penthouses Die Wohnungen werden im Standard-Zustand übergeben, bereit, nach Ihren Wünschen eingerichtet - ideal als Familien-Ferienhaus oder als langfristige Investition. Die Bewohner haben Zugang zu: – Freibad mit beheiztem Abschnitt – Fitnesscenter – Gemeinschaftsraum – Tiefgarage – Kellertauben – renovierte Gemeinschaftsräume Geschätzter Abschlusstermin: Ende 2027. Preisliste: Ferienwohnungen: 1.200 € / m2 Stellplatz: €12,000 Kellertaube: 8,000 € Reservierungen sind derzeit nur für €500 möglich. Zahlungsplan: 20% nach Unterzeichnung des Vertrags mit dem Notar 20% innerhalb von 5 Monaten nach der ersten Rate 20% innerhalb von 5 Monaten der zweiten Rate 20% innerhalb von 5 Monaten ab der dritten Rate 20% nach Übergabe der Wohnung Das Projekt wird von einem bewährten Entwickler mit erfolgreich abgeschlossenen Projekten in Golem – VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence und Liam Residence umgesetzt. Dieses Angebot ist ausschließlich über die Immobilienagentur I am Albanien verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.

Standort auf der Karte

Golem, Albanien
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

