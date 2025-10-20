Wohnkomplex VM Hills Residence

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Wohnungsreservierung nur €500 in einem neuen Projekt exklusiv bei uns!
Wir präsentieren Ihnen ein außergewöhnliches Wohnprojekt VM Hills Residence in Golem – Albanien, auf einem Hügel mit offenem Meerblick, nur 10 Gehminuten vom Strand entfernt. Die Lage bietet eine ideale Kombination aus einer ruhigen Umgebung und kompletten öffentlichen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe – Restaurants, Cafés, Geschäfte und Dienstleistungen. Apartments mit der Möglichkeit der Ratenzahlungen!
Die Immobilienagentur I am Albanien bietet dieses Projekt exklusiv an.
Das Projekt ist mit einem Schwerpunkt auf moderner Architektur, Airiness und viel natürliches Licht konzipiert. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder eine Veranda, wobei die meisten Unterkünfte einen schönen Blick auf das Meer und das umliegende Grün bieten.
Das Menü beinhaltet:
– Studien
– 1+1 Wohnungen
– 2+1 Wohnungen
– exklusive Penthouses
Die Wohnungen werden im Standard-Zustand übergeben, bereit, nach Ihren Wünschen eingerichtet - ideal als Familien-Ferienhaus oder als langfristige Investition.
Die Bewohner haben Zugang zu:
– Freibad mit beheiztem Abschnitt
– Fitnesscenter
– Gemeinschaftsraum
– Tiefgarage
– Kellertauben
– renovierte Gemeinschaftsräume
Geschätzter Abschlusstermin: Ende 2027.
Preisliste:
Ferienwohnungen: 1.200 € / m2
Stellplatz: €12,000
Kellertaube: 8,000 €
Reservierungen sind derzeit nur für €500 möglich.
Zahlungsplan:
20% nach Unterzeichnung des Vertrags mit dem Notar
20% innerhalb von 5 Monaten nach der ersten Rate
20% innerhalb von 5 Monaten der zweiten Rate
20% innerhalb von 5 Monaten ab der dritten Rate
20% nach Übergabe der Wohnung
Das Projekt wird von einem bewährten Entwickler mit erfolgreich abgeschlossenen Projekten in Golem – VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence und Liam Residence umgesetzt.
Dieses Angebot ist ausschließlich über die Immobilienagentur I am Albanien verfügbar.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.
Standort auf der Karte
Golem, Albanien
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen