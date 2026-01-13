  1. Realting.com
  Albanien
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Albanien

Tirana
2
Orikum
3
Vlora
6
Himare
2
Suche nach neuen Gebäuden
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Residenz Vizion 2
Golem, Albanien
von
$52,441
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 6
Vizion 2 Residence — Moderne Apartments in Meeresnähe in Golem, Durres Vizion 2 ist die zweite Bauphase eines groß angelegten Wohnkomplexes eines zuverlässigen Bauträgers und befindet sich in Golem, Mali i Robit (Durres, Albanien), nur 300 Meter vom Meer entfernt. Das Projekt eignet sich…
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
von
$1,680
Etagenzahl 10
🌊🏡 VERKAUFENDE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA💶 Preis: 1500 Euro/m2 (Autowechsel wird auch akzeptiert)📐 Fläche: 260 m2📍 Lage: Sazani Street, Vlora📜 Im Prozess der Hypothek.❗❗❗ Die Fläche ist derzeit in 4 Wohnungen mit 1+1 Typologie organisiert, bietet aber volle Flexibilität und kann leicht in…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Alle anzeigen Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
TekceTekce
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Alle anzeigen Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Wohngebäude Hestia
Golem, Albanien
von
$48,945
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Hestia Residence — Golem, Durrës 📍 Entfernung zum Meer — ca. 400 Meter Hestia Residence ist eine moderne Wohnanlage eines zuverlässigen Bauträgers und befindet sich in einem der am dynamischsten wachsenden Gebiete von Golem. Alle Baugenehmigungen wurden erteilt und alle Steuern wurden b…
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanien
von
$393,907
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 128 m²
1 Immobilienobjekt 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
128.0
661,640
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Residenz Tiktaalik
Residenz Tiktaalik
Residenz Tiktaalik
Residenz Tiktaalik
Residenz Tiktaalik
Residenz Tiktaalik
Golem, Albanien
von
$86,638
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 13
Fläche 50–240 m²
62 Immobilienobjekte 62
Wohnkomplex der Business-Klasse nur 150 Meter vom Meer entfernt Tiktaalik Residence ist eine moderne Wohnanlage im besten Küstenviertel von Qerret. Entworfen von einem italienischen Architekten und gebaut vom zuverlässigen Unternehmen ERGI. 📍 Standort Qerret — Durrës, Albanien…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
49.8 – 80.7
87,128 – 141,189
Wohnung 2 zimmer
106.8 – 239.6
180,209 – 324,804
Studio
57.3
86,883
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Alle anzeigen Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Golem, Albanien
von
$1,396
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 59–74 m²
10 Immobilienobjekte 10
Eine multifunktionale Residenz mit 18 Jahren Bewohnung, 2 Hotels und 1 Pool nur 450 Meter von der Adria macht dieses Projekt sehr gefragt für Investitionen. Es hat verschiedene Arten, einschließlich Studios, 1+1, 2+1, 3+1 Wohnungen, sowie Villen
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 68.0
97,683 – 113,137
Wohnung 2 zimmer
74.0
133,526
Doppelhaus
59.0
98,121
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Alle anzeigen Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 107,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.👨‍👩‍👧‍👦 Diese Wohnu…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Alle anzeigen Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Kryevidh, Albanien
von
$361,573
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 517 m²
1 Immobilienobjekt 1
Exklusive Villa zum Verkauf in "Orange Privè Rezidence" im Herzen von Spille, 600 m vom Meer 📍 Nur 600 Meter vom Meer in der Gegend als Orange Street bieten wir Ihnen eine private Residenz mit 6 Villen in der Mitte der Natur und Grün umgeben von Olivenbäumen, malerischen Hügeln und eine Entf…
Immobilienagentur
Iguana Imobiliare
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Alle anzeigen Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$218,471
🌊🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN OLD BEACH, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 1800 Euro/m2📐 Fläche: 108 m2/Gross📍 Lage: Sazani Street, Vlora.📜 Im Prozess der Hypothek.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$243,724
🌊🏡 WOHNUNG FÜR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 2600 Euro/m2📐 Fläche: 83.66 m2/Gross📍 Lage: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Derzeit im Bau.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Tirana, Albanien
von
$292,787
Etagenzahl 38
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Alle anzeigen Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 74,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.🚪 Inneneinrichtung:🛋…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanien
von
$382,065
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Alle anzeigen Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albanien
von
$84,358
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 54–137 m²
44 Immobilienobjekte 44
Dragoti Residence ist ein modernes Premium-Wohnprojekt im Herzen von Golem, nur 400 Meter vom Meer entfernt. Das Projekt verbindet elegante Architektur, hohe Bauqualität und funktionale Grundrisse – ideal zum Wohnen und Investieren. Entwickelt vom renommierten albanischen Unternehmen Drag…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
54.1 – 70.6
82,031 – 107,049
Wohnung 2 zimmer
89.2 – 137.3
135,252 – 208,185
Wohnung 3 zimmer
113.2
171,642
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Alle anzeigen Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanien
von
$186,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Alle anzeigen Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Durrës, Albanien
von
$106,033
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 9
Fläche 61–135 m²
28 Immobilienobjekte 28
West Residence — neuer Wohnkomplex im Zentrum von Durrës West Residence ist ein modernes Neubauprojekt im Stadtteil Spitali, nur wenige Minuten vom Meer entfernt. Die gesamte Bauzeit beträgt nur 3 Jahre, was das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv ma…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.6 – 105.9
106,040 – 185,295
Wohnung 2 zimmer
97.2 – 111.0
170,091 – 195,082
Wohnung 3 zimmer
134.6
235,402
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Alle anzeigen Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Palase, Albanien
von
$203,645
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 44–128 m²
10 Immobilienobjekte 10
Wohnung zum Verkauf in SQUARE VILLAGE mit einer Gesamtfläche von 152,72 m2Veranda Bereich 54.56 m2Das Drymades Village Holiday Resort liegt am Drymades Beach und umfasst eine Reihe von terrassenförmigen Höfen, die von der Architektur umrahmt werden und das Projekt in ein zusammenhängendes Do…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0 – 128.0
181,078 – 462,056
Wohnung 2 zimmer
90.0
314,919
Doppelhaus
91.0
373,704
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Alle anzeigen Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Bashkia Vlore, Albanien
von
$183,209
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Irea Property freut sich sehr, diese schöne Wohnung mit Veeanda nur wenige Meter vom Strand in der besten Gegend der Stadt gelegen zu bieten.Apartnent befindet sich im 4. Stock einer neuen Residenz in der Gegend, die hervorragende Einrichtungen vor Ort für die Familie bietet, von Sportanlage…
Immobilienagentur
Irea Property
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Alle anzeigen Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Golem, Albanien
von
$1,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 47–85 m²
5 Immobilienobjekte 5
Willkommen im Palm Paradise, einem außergewöhnlichen Wohnkomplex für modernes Wohnen. Eingebettet in eine ruhige Umgebung bietet unsere Anlage eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und Annehmlichkeiten. Geräumiges Wohnen: Unsere Apartments verfügen über offene Grundrisse mit großen Fens…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.5 – 71.8
69,982 – 116,637
Wohnung 2 zimmer
76.5 – 84.8
115,995 – 118,689
Immobilienagentur
Optimum Property
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Optimum Property
Sprachen
English, Español
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Residenz Liburna
Golem, Albanien
von
$1,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Immobilienagentur
Optimum Property
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Optimum Property
Sprachen
English, Español
