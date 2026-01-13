Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Büros in Albanien

Tirana
92
Zentral-Albanien
96
Tirana
96
Farke
4
98 immobilienobjekte total found
Büro 93 m² in Tirana, Albanien
Büro 93 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/10
River Residence, 2+1+2 apartment for rent, suitable for offices. It is located on the 2nd fl…
$642
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 116 m² in Tirana, Albanien
Büro 116 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/12
Eine kürzlich renovierte Wohnung, früher als Büro genutzt, ist zu vermieten. Der Raum befind…
$1,166
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 136 m² in Tirana, Albanien
Büro 136 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Etagenzahl 10
In einer der begehrtesten und Elite-Bereiche von Tirana, in Kodra e Diellit, wird ein modern…
$1,050
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 40 m² in Tirana, Albanien
Büro 40 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 10/1
Wir vermieten Büroräume an der Mujo Street, Ulcinj, hinter der katholischen Kirche.Die Umgeb…
$583
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 153 m² in Tirana, Albanien
Büro 153 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 3/12
Apartment of type 3+1+2 is for rent. The apartment has an area of 153 m2. It is organized …
$1,633
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 118 m² in Tirana, Albanien
Büro 118 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/10
Office apartment for rent, located in one of the most sought-after areas of Tirana, Ish Bllo…
$2,333
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 126 m² in Tirana, Albanien
Büro 126 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 5/10
In einem der begehrtesten und entwickelten Gebiete von Tirana bieten wir Büroräume zur Miete…
$1,750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 108 m² in Tirana, Albanien
Büro 108 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 4/10
Im Zentrum von Tirana, gegenüber dem Parlament in einem der zugänglichsten Bereiche, Flexibi…
$1,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 66 m² in Tirana, Albanien
Büro 66 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 2/9
Office for Rent opposite Toptani Center! The space has a gross area of 98m2 and a net area o…
$1,166
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 102 m² in Tirana, Albanien
Büro 102 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 6/12
Office space for rent in the Ring Center. The office is organized into three work areas, two…
$1,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 72 m² in Tirana, Albanien
Büro 72 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/5
Apartment 2+1+2 for rent, newly finished, with a total area of 72 m², located on the first f…
$1,166
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 456 m² in Tirana, Albanien
Büro 456 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 456 m²
Stockwerk 10/14
An office space of 456 m² is available for rent on the 10th floor of the Twin Towers, one of…
$10,637
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 70 m² in Tirana, Albanien
Büro 70 m²
Tirana, Albanien
Fläche 70 m²
Stockwerk 4/5
Wir mieten ein Büro im Ish Blloku Bereich in der Nähe der Universitätsbibliothek.Das Büro ha…
$816
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 58 m² in Tirana, Albanien
Büro 58 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 5/9
Office Space for Rent, Clinic at Kika 3 Complex, the building is completed in March 2026. Th…
$875
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 210 m² in Tirana, Albanien
Büro 210 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Stockwerk 2/8
On Bogdaneve Street, a 210.94 m2 space is for rent. It is located on the 2nd floor of a new …
$5,249
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 151 m² in Tirana, Albanien
Büro 151 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Stockwerk 8/9
Wir bieten ein Büro zur Miete im Hilton Hotel, in der Nähe des Delijorgji-Komplexes, neben d…
$2,683
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 52 m² in Tirana, Albanien
Büro 52 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/9
Wir haben Bürofläche zur Miete auf der Hauptstraße, auf der "Sami Frashri" Straße.• Die Räum…
$1,166
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 61 m² in Tirana, Albanien
Büro 61 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/14
In one of the newest buildings in the capital, Golden Tower offers a 1+1 apartment for rent …
$758
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 200 m² in Tirana, Albanien
Büro 200 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 7/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$3,499
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 54 m² in Tirana, Albanien
Büro 54 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/7
On the connecting road between Myslym Shyri and Kavaja Street, an office space is available …
$875
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 56 m² in Tirana, Albanien
Büro 56 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 4/10
Office for rent with an area of 56 m², in a new building (2023), with an elevator, on the 4t…
$875
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 111 m² in Tirana, Albanien
Büro 111 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 150 m² in Tirana, Albanien
Büro 150 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 11/13
In einem der renommiertesten Zentren in Tirana bieten wir ein super Büro zur Miete im 11. St…
$2,566
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 130 m² in Tirana, Albanien
Büro 130 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/15
Information about the Apartment: - Built in 2024 - 2nd floor technical - Gross area 130m2 - …
$1,866
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 37 m² in Tirana, Albanien
Büro 37 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 3/5
The studio is located at the Moskat buildings, Willson Square! Perfect location for an archi…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 58 m² in Tirana, Albanien
Büro 58 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 5/9
Office Space for Rent, Clinic at Kika 3 Complex, the building is completed in March 2026. Th…
$875
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 50 m² in Tirana, Albanien
Büro 50 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$758
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 140 m² in Tirana, Albanien
Büro 140 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/11
Jepet me qera ambient per zyra — Rruga “Kongresi i Manastirit”, Kompleksi Zirkon Ambient…
$1,750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 130 m² in Tirana, Albanien
Büro 130 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/9
Zyra ndodhet ne Rrugen e Kavajes,pozicionohet ne katin e dyte te nje ndertimi te ri.Ambienti…
$1,166
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 29 m² in Tirana, Albanien
Büro 29 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 2/6
We offer an office for rent in a business center on the “Deshmoret e Kombit” Boulevard, very…
$583
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
