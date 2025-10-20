  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Tirana
  4. Wohnkomplex KAVAJES ST TOWERS TIRANA

Wohnkomplex KAVAJES ST TOWERS TIRANA

Tirana, Albanien
Preis auf Anfrage
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33174
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Tirana

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    50

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

KAVAJS ST TOWERS TIRANA

Standort auf der Karte

Tirana, Albanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Wohngebäude Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Bashkia Vlore, Albanien
von
$183,209
Residenz Palm Paradise
Golem, Albanien
von
$1,231
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanien
von
$382,065
Wohnanlage West Residence
Durrës, Albanien
von
$106,033
Sie sehen gerade
Wohnkomplex KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana, Albanien
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Alle anzeigen Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Durrës, Albanien
von
$106,033
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 9
Fläche 61–135 m²
28 Immobilienobjekte 28
West Residence — neuer Wohnkomplex im Zentrum von Durrës West Residence ist ein modernes Neubauprojekt im Stadtteil Spitali, nur wenige Minuten vom Meer entfernt. Die gesamte Bauzeit beträgt nur 3 Jahre, was das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv ma…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.6 – 105.9
105,493 – 184,339
Wohnung 2 zimmer
97.2 – 111.0
169,214 – 194,076
Wohnung 3 zimmer
134.6
234,188
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Alle anzeigen Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$218,471
🌊🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN OLD BEACH, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 1800 Euro/m2📐 Fläche: 108 m2/Gross📍 Lage: Sazani Street, Vlora.📜 Im Prozess der Hypothek.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Alle anzeigen Wohnanlage Orange privè residence
Wohnanlage Orange privè residence
Kryevidh, Albanien
von
$361,573
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 517 m²
1 Immobilienobjekt 1
Exklusive Villa zum Verkauf in "Orange Privè Rezidence" im Herzen von Spille, 600 m vom Meer 📍 Nur 600 Meter vom Meer in der Gegend als Orange Street bieten wir Ihnen eine private Residenz mit 6 Villen in der Mitte der Natur und Grün umgeben von Olivenbäumen, malerischen Hügeln und eine Entf…
Immobilienagentur
Iguana Imobiliare
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Albanien
Der Kauf kann nicht warten: Warum Sie jetzt in den albanischen Immobilienmarkt einsteigen sollten – Experte
20.10.2025
Der Kauf kann nicht warten: Warum Sie jetzt in den albanischen Immobilienmarkt einsteigen sollten – Experte
Ab 900 € pro qm und der Weg zur Aufenthaltserlaubnis. So kaufen Sie eine Wohnung in Albanien
05.06.2025
Ab 900 € pro qm und der Weg zur Aufenthaltserlaubnis. So kaufen Sie eine Wohnung in Albanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen