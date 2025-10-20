Aufenthalt GIOIA

Gioia Residence ist ein Wohnprojekt im Baugebiet Mali i Robit, nur 300 Meter vom Meer entfernt, bietet eine ideale Kombination aus Ruhe und Nähe zur Küste.

Das Gebäude besteht aus 5 Etagen über dem Boden und 1 unterirdische Ebene, entworfen, um funktionale und hochwertige Wohnungen für Wohnen oder Investitionen zu bieten. Das Projekt zielt darauf ab, solide Baustandards und praktische Raumorganisation zu erfüllen, so dass es eine attraktive Wahl für diejenigen, die Komfort in der Nähe des Meeres suchen.

Die Residenz bietet flexible Zahlungsoptionen, strukturiert in mehreren Raten:

30% bei der Ausgrabungsphase

30% bei der Strukturphase (Carabina)

30% nach Abschluss der Fassade

10% bei der Lieferung der Schlüssel

Preis: 1300 Euro/m2

Gioia Residence stellt eine große Investitionsmöglichkeit in einem gesuchten touristischen Bereich dar, mit hohem Entwicklungspotenzial und einfachem Zugang zum Strand und umliegende Dienstleistungen.