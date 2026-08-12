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Gewerbeimmobilien in Albanien

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Tirana
125
Saranda
8
Orikum
8
Vlora
87
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471 immobilienobjekt total found
Ostria Hotel in Gjashte, Albanien
Ostria Hotel
Gjashte, Albanien
Fläche 404 m²
Etagenzahl 3
Ostria Hotel was established as a family-owned business. It consists of 8 hotel rooms, furni…
$1,10M
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Privatverkäufer
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Gewerbeimmobilie zum Verkauf in Vlora, Albanien in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbeimmobilie zum Verkauf in Vlora, Albanien
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
Geschäftseinheit zum Verkauf in Vlora, Südalbanien. Suchen Sie nach der idealen Gelegenheit,…
$150,248
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Albania Property Group
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Gewerbefläche 250 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 250 m²
Durrës, Albanien
Fläche 250 m²
$577,921
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Century 21 Oksford
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TekceTekce
Gewerbefläche 78 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 78 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/5
Die Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss oder im ersten Wohngeschoss eines bestehenden G…
$206,194
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AFS Real Estate Management
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Lager 5 102 m² in Durrës, Albanien
Lager 5 102 m²
Durrës, Albanien
Fläche 5 102 m²
$219
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Restaurant, Café 133 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 133 m²
Durrës, Albanien
Fläche 133 m²
$346
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Beste Geschäftsinvestition in Albanien – Hotel zum Verkauf im Zentrum von Vlora, in Strandnähe und an der Uferpromenade. in Bashkia Vlore, Albanien
Beste Geschäftsinvestition in Albanien – Hotel zum Verkauf im Zentrum von Vlora, in Strandnähe und an der Uferpromenade.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 772 m²
Etagenzahl 5
Luxushotel in Vlora, Albanien, zu verkaufen. – Hervorragende Investition mit hohem Gewinnpot…
$2,35M
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Albania Property Group
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Gewerbefläche 106 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 106 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/11
commercial premises (shop) in the Red School area Gross area 105.6 m2 Net area 104.5 m2 1st…
$308,648
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Investment Realty Group
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Lager 42 m² in Tirana, Albanien
Lager 42 m²
Tirana, Albanien
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/-1
Wir bieten an, zwei Garagen im RTSH-Bereich zu verkaufen.Zwei Einheiten befinden sich im Sto…
$148,635
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Investment Realty Group
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POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS in Himare, Albanien
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Himare, Albanien
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 5
Neu gebautes Shesim Hotel, komplett eingerichtet und betriebsbereit. 📍 Standort Potam, Hima…
$7,09M
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Century 21 Oksford
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Lager in Tirana, Albanien
Lager
Tirana, Albanien
Parkplatz zum Verkauf für 1 Auto, befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden von Tiran…
$82,013
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NEXT REAL ESTATE
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Gewerbefläche 165 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 165 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Etagenzahl 10
The space is located on the ground floor of a new building in the Commune of Paris, organize…
$640,590
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Investment Realty Group
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Gewerbefläche 2 800 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 2 800 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 800 m²
Stockwerk 7/7
Die Räumlichkeiten bestehen aus einem 7-stöckigen Gebäude auf der neuen Hafenstraße in Durre…
$11,54M
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AFS Real Estate Management
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Produktion 125 m² in Durrës, Albanien
Produktion 125 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 125 m²
Die Immobilie befindet sich im Gebiet Spitalles. Es hat ein Gebäude von 125m2 und ein Land v…
$103,843
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AFS Real Estate Management
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Gewerbefläche 20 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 20 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Etagenzahl 3
Ali Demi, auf der Seite der Hauptstraße, in der Nähe der Freedom Deception School.Jedes erfo…
$68,554
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Investment Realty Group
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Hotel 1 563 m² in Golem, Albanien
Hotel 1 563 m²
Golem, Albanien
Zimmer 33
Schlafräume 32
Anzahl der Badezimmer 34
Fläche 1 563 m²
Etagenzahl 4
Das Hotel hat eine Gesamtfläche von 1.690 m2, davon 350 m2 Baustellen. Es ist in vier Etagen…
$2,31M
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AFS Real Estate Management
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Gewerbefläche 27 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 27 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 1/5
Die Räumlichkeiten befinden sich im 0. Stock eines Gebäudes im Industriemarkt in der Nähe de…
$103,843
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AFS Real Estate Management
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BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH) in Orikum, Albanien
BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH)
Orikum, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
VLORA (NEAR THE CHURCH)📐 Fläche: 60 m2 (gross)💰 Preis: 1 350 €/m2📄 mit Eigentumszertifikat🏠 …
$94,438
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DES Real Estate
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Lager 29 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Lager 29 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 29 m²
Stockwerk -1/11
Only Poseidon Residence in a new building offers Parking Spaces for sale on floor -1. - Phy…
$40,729
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Investment Realty Group
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Gewerbefläche 270 m² in Kashar, Albanien
Gewerbefläche 270 m²
Kashar, Albanien
Fläche 270 m²
Investieren Sie in eine Immobilie mit hohem kommerziellen Potenzial und garantierter Miete! …
$519,216
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NEXT REAL ESTATE
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Lager 1 350 m² in Kashar, Albanien
Lager 1 350 m²
Kashar, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 350 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$1,86M
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Investment Realty Group
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Lager 33 m² in Durrës, Albanien
Lager 33 m²
Durrës, Albanien
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/12
Die Garage ist für 2 Autos geeignet und verfügt über eine elektrische Tür mit Fernbedienung.…
$53,075
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AFS Real Estate Management
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 65 m²
🏢 BUSINESS PREMISE FÜR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.💰 PREIS: 270.000 Euro / Insgesamt (verhand…
$314,052
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DES Real Estate
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Gewerbefläche 1 200 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 1 200 m²
Tirana, Albanien
Fläche 1 200 m²
Stockwerk 4/4
Shesim godine 3 kate me parkim dhe papafingo Godina eshte e vendosur ne 1000m2 truall me njo…
$990,002
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Immobilienagentur
Investment Realty Group
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Lager 30 m² in Tirana, Albanien
Lager 30 m²
Tirana, Albanien
Fläche 30 m²
Stockwerk -1
Two parking spaces for sale near the main roundabout in the Commune of Paris. - Total area: …
$64,059
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Investment Realty Group
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Gewerbefläche 250 m² in Kashar, Albanien
Gewerbefläche 250 m²
Kashar, Albanien
Fläche 250 m²
✅ Preis: 4200 Euro/m2 (1,050,840 Euro)✅ Fläche: 250.2m2✅ Abschlusszeit: 4 Jahre – 2029.Eine …
$1,24M
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NEXT REAL ESTATE
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Telegram Schreiben Sie im Telegram
Lager 15 m² in Palase, Albanien
Lager 15 m²
Palase, Albanien
Fläche 15 m²
Stockwerk -2/-2
Parking Post for sale at the Santorini Complex in Drimadhes! The parking lot has an area of…
$46,588
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Investment Realty Group
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Gewerbefläche 82 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 82 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 8
On Ali Demi street, a business unit with a perfect location is for sale!!! The space is loca…
$209,648
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Investment Realty Group
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Gewerbefläche 191 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 191 m²
Tirana, Albanien
Fläche 191 m²
In einem der modernsten und prestigeträchtigsten Projekte im New Boulevard-Gebiet wird diese…
$11,44M
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Investment Realty Group
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🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤 in Bashkia Vlore, Albanien
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤
Bashkia Vlore, Albanien
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – SEHR GUTE INVESTITIONSMÖGLICHKEIT! 🚤💰 Startpreis: 250.000 €🔥 Angeb…
$217,087
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DES Real Estate
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