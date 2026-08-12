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Grundstücke in Albanien

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335 immobilienobjekte total found
Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 20 002 m²
$323
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 7 920 m²
$323,139
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 6 442 m²
$46
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 6 000 m²
$242,355
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 1 570 m²
$75,015
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 12 328 m²
$256
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 6 700 m²
$288,517
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 1 665 m²
$167
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 5 000 m²
Das Land befindet sich im Xhafzotaj-Gebiet, Durres in der Nähe der Hauptstraße von Aiba. Es …
$173,110
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 16 000 m²
$1,48M
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 500 m²
$80,785
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Grundstück in Golem, Albanien
Grundstück
Golem, Albanien
Fläche 2 000 m²
$5,77M
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 1 000 m²
$9,23M
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 1 200 m²
Das Land befindet sich im Shkozet-Gebiet, nur 250 Meter von der Hauptstraße, der Dajlan-Brüc…
$149,750
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 2 400 m²
$166
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 500 m²
$184,651
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 2 950 m²
Das Grundstück befindet sich im Koder Arapaj Bereich und ganz in der Nähe der Hauptstraße. E…
$289,027
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Grundstück in Nikel, Albanien
Grundstück
Nikel, Albanien
Fläche 2 260 m²
Land zum Verkauf: Rinas Ausgezeichnete Investitionsmöglichkeiten in der Nähe des internation…
$288,938
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Grundstück in Kavaja, Albanien
Grundstück
Kavaja, Albanien
Fläche 410 m²
$28,852
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 580 m²
Das Anwesen befindet sich im Arapaj Bereich und sehr nah an der Hauptstraße. Es hat 580m2 au…
$74,890
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 1 500 m²
Das Land liegt hinter dem türkischen College in Shkozet. Es hat 1500 m2 nach dem Besitzzerti…
$155,540
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Grundstück in Kolonje, Albanien
Grundstück
Kolonje, Albanien
Fläche 40 000 m²
Ein einzigartiges Grundstück mit einer Fläche von 40'000 m2 wird zum Verkauf angeboten, in d…
$2,84M
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 5 800 m²
Es hat einen herrlichen Blick auf das Meer in Shkemb te Kavajes. Das Anwesen verfügt über 58…
$575,601
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Grundstück in Radhime, Albanien
Grundstück
Radhime, Albanien
Küstengrundstück zum Verkauf in Radhime, Vlora, Albanien. Gelegen in der begehrten Gegend vo…
$226,042
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Albania Property Group
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Grundstück in Kavaja, Albanien
Grundstück
Kavaja, Albanien
Fläche 2 000 m²
Das Land befindet sich auf der Seite der Kavaje-Rrogozhine Autobahn, direkt an der Spille Üb…
$117,278
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 90 m²
Das Land befindet sich auf der ersten Linie mit dem Meer in der Küstenregion Durres Beach. D…
$351,820
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Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 11 000 m²
Das Land befindet sich in Spitalle und hat einen guten Zugang zur Straße. Die Gesamtfläche b…
$388,534
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AFS Real Estate Management
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Grundstück in Petrele, Albanien
Grundstück
Petrele, Albanien
Fläche 3 000 m²
For sale, Land, Mullet, Tirana. Land information: • Area 3000 m2. • Direct access to the roa…
$442,589
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Grundstück in Bashkia Vlore, Albanien
Grundstück
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 50 000 m²
Industrieland zum Verkauf mit einer Fläche von 50.000 m2, am Eingang der Stadt Vlorë, einer …
$8,07M
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Grundstück in Ishem, Albanien
Grundstück
Ishem, Albanien
Fläche 11 208 m²
Land zum Verkauf in Cape Rodon.Das Land hat eine Fläche von 11208m2.Es befindet sich in eine…
$906,848
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