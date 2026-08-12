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Hotels in Albanien

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Saranda
6
Orikum
3
Vlora
12
Zentral-Albanien
5
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47 immobilienobjekte total found
Ostria Hotel in Gjashte, Albanien
Ostria Hotel
Gjashte, Albanien
Fläche 404 m²
Etagenzahl 3
Ostria Hotel was established as a family-owned business. It consists of 8 hotel rooms, furni…
$1,10M
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Privatverkäufer
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Beste Geschäftsinvestition in Albanien – Hotel zum Verkauf im Zentrum von Vlora, in Strandnähe und an der Uferpromenade. in Bashkia Vlore, Albanien
Beste Geschäftsinvestition in Albanien – Hotel zum Verkauf im Zentrum von Vlora, in Strandnähe und an der Uferpromenade.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 772 m²
Etagenzahl 5
Luxushotel in Vlora, Albanien, zu verkaufen. – Hervorragende Investition mit hohem Gewinnpot…
$2,35M
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Immobilienagentur
Albania Property Group
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Hotel 1 563 m² in Golem, Albanien
Hotel 1 563 m²
Golem, Albanien
Zimmer 33
Schlafräume 32
Anzahl der Badezimmer 34
Fläche 1 563 m²
Etagenzahl 4
Das Hotel hat eine Gesamtfläche von 1.690 m2, davon 350 m2 Baustellen. Es ist in vier Etagen…
$2,31M
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Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
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TekceTekce
Hotel 1 193 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 193 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 31
Schlafräume 31
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 1 193 m²
Etagenzahl 5
Das Hotel liegt in der Nähe der Hauptstraße, bergauf, nicht am Meer, im Durres Beach Bereich…
$1,51M
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Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
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Hotel 280 m² in Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Hotel 280 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 280 m²
Stockwerk 4/4
Es wird zum Verkauf an ein vollständig rekonstruiertes Hotel angeboten, bereit für eine Oper…
$1,49M
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Immobilienagentur
Investment Realty Group
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Hotel 450 m² in Gjashte, Albanien
Hotel 450 m²
Gjashte, Albanien
Fläche 450 m²
Stockwerk 2/3
Skanderbeg Street, nur 80 Meter wie die Krähe vom Meer fliegtFläche: 450m2Veranda-Bereich: 5…
$1,77M
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Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
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Hotel 1 240 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 240 m²
Durrës, Albanien
Fläche 1 240 m²
Etagenzahl 3
HOTEL ZUM VERKAUF IN Kavaja RockHotel zum Verkauf mit einer sehr günstigen Lage im touristis…
$1,08M
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Immobilienagentur
REMIX REAL ESTATE
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Hotel 300 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Stockwerk 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75M
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Investment Realty Group
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Hotel 709 m² in Durrës, Albanien
Hotel 709 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 26
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 709 m²
Stockwerk -1/10
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Durres Beach, einem Komplex mit regelmäßiger Verwaltung…
$1,54M
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Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
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Hotel 1 264 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 264 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 264 m²
Etagenzahl 3
Ein dreistöckiges Hotel mit einem Keller an der Adriaküste steht zum Verkauf. Es bietet 18 Z…
$1,48M
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Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
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Hotel 1 000 m² in Albanien
Hotel 1 000 m²
Albanien
Zimmer 23
Schlafräume 22
Anzahl der Badezimmer 22
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 6/6
Das Gebäude befindet sich am Rande der Hauptstraße Pavaresia im Strandbereich Durres, in der…
$1,42M
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Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
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Hotel 1 400 m² in Golem, Albanien
Hotel 1 400 m²
Golem, Albanien
Zimmer 40
Schlafräume 40
Anzahl der Badezimmer 40
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 6/6
Hotel for sale in Sarande with an area of 1,400 m2 There are 40 rooms in total It is in wor…
$5,82M
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Investment Realty Group
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𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔. in Bashkia Vlore, Albanien
𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
HOTEL ON SALE.📍 Frontlinie an der Promenade.🌊 Meerblick.⛱️ Nur 50m von der Küste entfernt.In…
Preis auf Anfrage
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Investment Realty Group
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HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW! in Bashkia Vlore, Albanien
HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW!
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 410 m²
Etagenzahl 1
Funktionshotel zum Verkauf in einer der beliebtesten Gegenden von Vlora "Uji i Ftohtë", Lung…
$1,58M
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Immobilienagentur
Century 21 Marina
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Hotel 888 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel 888 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 888 m²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42M
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Hotel 666 m² in Saranda, Albanien
Hotel 666 m²
Saranda, Albanien
Fläche 666 m²
Etagenzahl 4
Ein Hotel zum Verkauf in einer der begehrtesten Lagen Sarandas, am Strand und im Herzen der …
$3,45M
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HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! in Radhime, Albanien
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albanien
Fläche 2 470 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: 4-stöckiges Hotel mit nutzbarer Terrasse, 1 Kellergeschoss, Schwimmbad, Spielp…
$5,16M
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Immobilienagentur
Century 21 Marina
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Hotel 487 m² in Durrës, Albanien
Hotel 487 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 20
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 487 m²
Stockwerk 6/6
Die Aparthotels befinden sich im Stadtteil Shkembi von Kavaja in Durres. Es gibt 10 Apartmen…
$1,32M
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AFS Real Estate Management
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Hotel 363 m² in Durrës, Albanien
Hotel 363 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 27
Schlafräume 27
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 363 m²
Zum Verkauf: Fünfgeschossiges Hotel, befindet sich am Iliria Beach, Durres. Luxuriöses Hotel…
$1,51M
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Future Home Invest
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Hotel 856 m² in Durrës, Albanien
Hotel 856 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Fläche 856 m²
Etagenzahl 3
Ein Hotel mit einem Restaurant steht im Stadtteil Plepa von Durres zum Verkauf. Es befindet …
$1,74M
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Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
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HOTEL FOR SALE IN VLORE! in Bashkia Vlore, Albanien
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 602 m²
Etagenzahl 4
Das Hotel befindet sich in einer Gegend mit hohem Fußgängerverkehr, ganz in der Nähe des Vlo…
$1,76M
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Century 21 Marina
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Hotel in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel
Bashkia Vlore, Albanien
Hotel zum Verkauf in Cold Water, mit einem herrlichen Blick auf das Meer. Das Hotel verfügt …
$1,92M
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Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
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Hotel 600 m² in Durrës, Albanien
Hotel 600 m²
Durrës, Albanien
Fläche 600 m²
Das Hotel und das Land befinden sich im Gebiet von Spitalles auf der Hauptstraße, einem Gebi…
$576,075
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AFS Real Estate Management
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Ideale Geschäftsinvestition in Albanien – Hotel in Saranda, Strandnähe, zu verkaufen in Gjashte, Albanien
Ideale Geschäftsinvestition in Albanien – Hotel in Saranda, Strandnähe, zu verkaufen
Gjashte, Albanien
Fläche 524 m²
Etagenzahl 4
Hotel in Saranda, Region Vlora, Südalbanien, zu verkaufen. Dies ist eine seltene Gelegenheit…
$1,09M
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Albania Property Group
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
🔑🏨 3-STORY HOTEL FÜR SALE IN ZENTRAL, VLORA💰 VERKAUFZEICHNIS: 2.500.000 EURO📌 VERFAHREN:🏨 3-…
$2,88M
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DES Real Estate
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Hotel 1 198 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 198 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 25
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 198 m²
Stockwerk 5/5
Das Apartmenthotel liegt am Meer in der Kavaja Rock Gegend in Durres. Das Anwesen hat 600 m2…
$6,92M
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AFS Real Estate Management
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Hotel 436 m² in Durrës, Albanien
Hotel 436 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 15
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 436 m²
Boutique Hotel zum Verkauf in einer der häufigsten Gegenden der Durrës Küste, in der Strandz…
$1,37M
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Future Home Invest
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Hotel 2 193 m² in Durrës, Albanien
Hotel 2 193 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 24
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 193 m²
Etagenzahl 5
Ein Hotel in der Gegend von Plazh steht zum Verkauf. Das Hotel liegt 250 Meter vom Strand en…
$2,30M
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CACTUS | Real Estate
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English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
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Hotel 1 750 m² in Golem, Albanien
Hotel 1 750 m²
Golem, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 750 m²
Etagenzahl 5
Hotel zum Verkauf im Erholungsgebiet von Cherret. Das Hotel liegt 900 Meter vom Strand entfe…
$1,37M
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CACTUS | Real Estate
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Hotel 409 m² in Durrës, Albanien
Hotel 409 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 409 m²
Etagenzahl 3
Die Villa befindet sich in der Nähe der Hauptstraße, auf der gegenüberliegenden Seite des Me…
$460,860
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