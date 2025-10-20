Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

Saranda Zentrum | 4 Minuten vom Meer
Im Herzen von Saranda, in einem der gefragtesten Bereiche mit sofortigem Zugang zu allen Dienstleistungen, wird eine Hotelstruktur mit sehr hohem Investitionspotenzial zum Verkauf angeboten, ideal um in ein modernes & exklusives Boutique Hotel umgewandelt werden.
- Hauptobjektdaten
Baufläche: 720 m2
Fläche: 137,5 m2
Gebäude mit Aufzug
18 bestehende Räume
- Bodenorganisation
Boden -1: 94 m2 (technische Fläche / Abstellraum / SPA / Wäscherei)
Etage 0: 94 m2 – beinhaltet 2 Geschäfte + Haupteingang
4 Wohngeschosse: jeweils ca. 133 m2 für Hotelzimmer
- REAL ÜBERTRAGUNG
Das Anwesen braucht Restaurierung, aber dies übersetzt direkt in maximale Anpassungsmöglichkeiten:
Umrechnung in ein weißes mediterranes oder modernes Boutique Hotel
Französische Balkone, elegante Fassade, Architekturbeleuchtung
Zimmerreorganisation auf 4⭐ / 5⭐ Normen
Empfangsbereich + Loungebar auf Etage 0
SPA / Wellnessmöglichkeiten auf der Etage -1
- Absolute strategische Lage:
Im Zentrum von Saranda
4 Gehminuten vom Meer
In der Nähe der Bushaltestelle
Hoher touristischer Fluss während der Saison
Ideal für Elite-Tourismus, Paare, Erwachsene-nur, Kurzaufenthalt und Erlebnishotel
- SMART INVESTITION