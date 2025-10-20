  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Durrës
  4. Wohnkomplex TURQUOISE MARINA

Wohnkomplex TURQUOISE MARINA

Durrës, Albanien
von
$208,942
von
$2,597/m²
BTC
2.4853266
ETH
130.2665922
USDT
206 577.9750753
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33280
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Nord-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Durrës
  • Stadt
    Durrës

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Turquoise Marina ist eine außergewöhnliche Wohn- und Marina-Entwicklung am Wasser, die die luxuriöse Küste entlang der Adria in Hamallaj, Durrës, neu definiert. Dieses Landmark-Projekt bietet eine seltene Gelegenheit, Immobilien innerhalb eines vollständig integrierten Marina-Destination zu besitzen.

Die Residenzen im Turquoise Marina sind mit zeitgenössischer Architektur und raffinierter Ästhetik gestaltet, mit offenen Layouts, großzügigen Terrassen und bodendeckenden Fenstern, die atemberaubenden Meerblick und natürliches Licht den ganzen Tag erfassen. Jedes Zuhause ist sorgfältig geplant, um Komfort, Privatsphäre und einen nahtlosen Indoor-Outdoor-Lifestyle zu bieten.

Im Herzen der Entwicklung befindet sich ein moderner Yachthafen, der eine einzigartige Umgebung schafft, in der Luxusresidenzen, Yachtingkultur und Freizeit mühelos miteinander vermischt werden. Eine lebendige Promenade am Meer mit kuratierten Restaurants, Cafés und Lifestyle-Einrichtungen verbessert das tägliche Leben und erhöht den Gesamtwert des Reiseziels.

Die Bewohner profitieren von erstklassigen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, darunter angelegte Grünflächen, private Zugangszonen, Tiefgaragen, rund um die Uhr Sicherheit und professionelles Immobilienmanagement – so dass Turquoise Marina ideal sowohl als Primärresidenz als auch als leistungsfähige Ferienmietanlage ist.

Turquoise Marina ist eine der vielversprechendsten Immobilien-Möglichkeiten an der Adria-Küste Albaniens, die von der steigenden Nachfrage nach Marina-Front-Eigenschaften, begrenztem Strandangebot und der strategischen Lage in der Nähe von Durrës und dem internationalen Flughafen Tirana angetrieben wird.

Turquoise Marina ist nicht nur ein Zuhause – es ist ein Lebensstil und eine sichere Investition am Meer.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 70.0
Preis pro m², USD 2,985
Wohnungspreis, USD 208,942
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 71.0
Preis pro m², USD 3,824
Wohnungspreis, USD 271,507
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 121.0 – 294.0
Preis pro m², USD 2,868 – 3,212
Wohnungspreis, USD 347,057 – 944,372

Standort auf der Karte

Durrës, Albanien
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$243,724
Aparthotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanien
von
$393,907
Residenz Tiktaalik
Golem, Albanien
von
$86,638
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
Sie sehen gerade
Wohnkomplex TURQUOISE MARINA
Durrës, Albanien
von
$208,942
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Alle anzeigen Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Golem, Albanien
von
$1,396
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 59–74 m²
10 Immobilienobjekte 10
Eine multifunktionale Residenz mit 18 Jahren Bewohnung, 2 Hotels und 1 Pool nur 450 Meter von der Adria macht dieses Projekt sehr gefragt für Investitionen. Es hat verschiedene Arten, einschließlich Studios, 1+1, 2+1, 3+1 Wohnungen, sowie Villen
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 68.0
98,864 – 114,505
Wohnung 2 zimmer
74.0
135,140
Doppelhaus
59.0
99,307
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Alle anzeigen Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albanien
von
$84,358
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 54–137 m²
44 Immobilienobjekte 44
Dragoti Residence ist ein modernes Premium-Wohnprojekt im Herzen von Golem, nur 400 Meter vom Meer entfernt. Das Projekt verbindet elegante Architektur, hohe Bauqualität und funktionale Grundrisse – ideal zum Wohnen und Investieren. Entwickelt vom renommierten albanischen Unternehmen Drag…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
54.1 – 70.6
83,022 – 108,343
Wohnung 2 zimmer
89.2 – 137.3
136,887 – 210,701
Wohnung 3 zimmer
113.2
173,717
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$243,724
🌊🏡 WOHNUNG FÜR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 2600 Euro/m2📐 Fläche: 83.66 m2/Gross📍 Lage: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Derzeit im Bau.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Albanien
Der Kauf kann nicht warten: Warum Sie jetzt in den albanischen Immobilienmarkt einsteigen sollten – Experte
20.10.2025
Der Kauf kann nicht warten: Warum Sie jetzt in den albanischen Immobilienmarkt einsteigen sollten – Experte
Ab 900 € pro qm und der Weg zur Aufenthaltserlaubnis. So kaufen Sie eine Wohnung in Albanien
05.06.2025
Ab 900 € pro qm und der Weg zur Aufenthaltserlaubnis. So kaufen Sie eine Wohnung in Albanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen