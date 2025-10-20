Wohnkomplex TURQUOISE MARINA

Turquoise Marina ist eine außergewöhnliche Wohn- und Marina-Entwicklung am Wasser, die die luxuriöse Küste entlang der Adria in Hamallaj, Durrës, neu definiert. Dieses Landmark-Projekt bietet eine seltene Gelegenheit, Immobilien innerhalb eines vollständig integrierten Marina-Destination zu besitzen.

Die Residenzen im Turquoise Marina sind mit zeitgenössischer Architektur und raffinierter Ästhetik gestaltet, mit offenen Layouts, großzügigen Terrassen und bodendeckenden Fenstern, die atemberaubenden Meerblick und natürliches Licht den ganzen Tag erfassen. Jedes Zuhause ist sorgfältig geplant, um Komfort, Privatsphäre und einen nahtlosen Indoor-Outdoor-Lifestyle zu bieten.

Im Herzen der Entwicklung befindet sich ein moderner Yachthafen, der eine einzigartige Umgebung schafft, in der Luxusresidenzen, Yachtingkultur und Freizeit mühelos miteinander vermischt werden. Eine lebendige Promenade am Meer mit kuratierten Restaurants, Cafés und Lifestyle-Einrichtungen verbessert das tägliche Leben und erhöht den Gesamtwert des Reiseziels.

Die Bewohner profitieren von erstklassigen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, darunter angelegte Grünflächen, private Zugangszonen, Tiefgaragen, rund um die Uhr Sicherheit und professionelles Immobilienmanagement – so dass Turquoise Marina ideal sowohl als Primärresidenz als auch als leistungsfähige Ferienmietanlage ist.

Turquoise Marina ist eine der vielversprechendsten Immobilien-Möglichkeiten an der Adria-Küste Albaniens, die von der steigenden Nachfrage nach Marina-Front-Eigenschaften, begrenztem Strandangebot und der strategischen Lage in der Nähe von Durrës und dem internationalen Flughafen Tirana angetrieben wird.

Turquoise Marina ist nicht nur ein Zuhause – es ist ein Lebensstil und eine sichere Investition am Meer.