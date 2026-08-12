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Mehrstöckige Wohnungen in Albanien

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Zentral-Albanien
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Bashkia Kavaje
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Durrës
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29 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
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Schlafräume 1
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Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
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Schlafräume 1
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Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
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$58,927
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
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$54,254
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
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$56,650
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 5
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$63,446
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
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$52,137
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 54 m²
Etagenzahl 5
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$67,511
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
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$58,544
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 5
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$64,894
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 48 m²
Etagenzahl 5
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$61,718
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 51 m²
Etagenzahl 5
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$62,610
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Schlafräume 1
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Fläche 54 m²
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Etagenzahl 5
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$59,045
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
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Fläche 42 m²
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$46,567
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Dhermi, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Preis auf Anfrage
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Stockwerk 4
Duplex for Sale in the Center of Durrës 💶 Price: €330,000 📐 Gross area: 183 m² 📦 Net ar…
$384,301
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Golem, Albanien
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Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
$153,971
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Gryke lume, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Gryke lume, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 1/2
Exclusive sale of a furnished 2+1+2 duplex in the Teles area. The duplex is part of a vil…
$164,642
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnkomplex in Golem - nur 300 m vom Meer entfernt📍 StandortDer Komplex befindet sich im F…
$52,694
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1
🏡🏖️ 3 1+1 APARTMENTS FOR SALE IN LUNGOMARE, NEAR HANNOVER, VLORA. 📍 AREA AND LOCATION Th…
$496,408
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$88,829
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Kashar, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Kashar, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
VERKAUFEN: Zwei moderne Loft Apartments – Ardenes Area, TiranaNettofläche: 101,8 m2Zwei stil…
$145,731
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Etagenzahl 6
🏖️ Wohnung in der Vizion Residence — Golem Suchen Sie eine Wohnung am Meer für den Eigenb…
$64,159
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 1
For Sale: Duplex by the Sea in Shkëmbi i Kavajës area, Durrës — only 20 meters from the beac…
$191,677
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Durrës, Albanien
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Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Zweistöckiges Duplex mit direktem Meerblick! Wohnung 2+1 mit neuer moderner Renovierung und …
$283,959
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 7 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 7 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Stockwerk 1
🔑🏡 2 LUXURY-APARTMENTE FÜR VERKAUF NEAR CAFFE MOTTA IN TRANSBALKANIKE, VLORA📍 Die Wohnungen …
$708,410
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 7
Apartment 3 +2 +4 bathrooms and Terass in the center of Durresa, the Marie Kaculini area. Th…
$383,208
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 13 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 13 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 13
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 522 m²
Etagenzahl 3
🔑 3-STORY BUILDING FOR SALE NEAR VLORA CITY CENTER — IDEAL INVESTMENT OPPORTUNITY.🏘 Das Gebä…
$584,504
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Immobilienangaben in Albanien

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