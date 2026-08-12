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Reihenhaus 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
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Reihenhaus 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 388 m²
Etagenzahl 1
Privathaus zum Verkauf in Vlora, Albanische Riviera – Strandnah, Kapitalanlage. Wenn Sie nur…
$322,878
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Albania Property Group
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Haus 3 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 1
Legales unfertiges Haus mit ausgezeichnetem Investitionspotenzial in Durrës Zum Verkauf s…
$115,611
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Villa 2 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC ZUM VERKAUF | HEKURUDHA BEACH, DURRS 🌊📍 Standort: Hekurudha Beach, D…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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TekceTekce
Haus 7 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 7 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 3/3
Zum Verkauf: eine dreistöckige Villa auf dem Shenavlash-Hügel in Durrës, in einer ruhigen Ge…
$230,814
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AFS Real Estate Management
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Individuelle Villen in der Türkis Marina zum Verkauf!In einer der exklusivsten Küstenresiden…
$599,631
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Investment Realty Group
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
Stockwerk 3/3
Elite Willows mit Privateshia ́ Türkis Marina, Hamallaj Bay of LalzIm Herzen der türkisfarbe…
$882,149
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Investment Realty Group
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Haus 10 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 10 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
Die freistehende Villa befindet sich in Plazh, in der Nähe des Tocak-Komplexes, Durres. Es h…
$335,194
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AFS Real Estate Management
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Haus 5 zimmer in Golem, Albanien
Haus 5 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Golem wird eine elegante neu gebaute Villa zum Verkau…
$687,884
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AFS Real Estate Management
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
$184,920
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International real estate agency Habita
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Ich werde verdammt sein!Der türkisfarbene Marina-Komplex befindet sich im Golfgebiet von Lal…
$339,022
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Investment Realty Group
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Haus 5 zimmer in Golem, Albanien
Haus 5 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Die angeschlossene Villa befindet sich in Golem. Die Villa ist im ersten Stock mit einem Woh…
$277,402
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AFS Real Estate Management
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Villa 8 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 8 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 456 m²
Etagenzahl 3
🏡 Individuelle 3-stöckige Villen mit reichlich Innenhöfen in Tirana zum Verkauf!Dieses 3-stö…
$1,04M
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Investment Realty Group
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Villa 7 zimmer in Kanine, Albanien
Villa 7 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villa mit privatem Garten in Kanina, Vlora, Albanische Riviera zu verkaufen. Nur wenige Minu…
$345,941
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Albania Property Group
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Villa 4 zimmer in Petrele, Albanien
Villa 4 zimmer
Petrele, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Etagenzahl 3
Unique Villas in Rolling Hills – Farka Lake In one of the most sought-after elite complexes…
$1,16M
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Investment Realty Group
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Villa 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 323.38m2, of which 16…
$558,478
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Investment Realty Group
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Haus in Durrës, Albanien
Haus
Durrës, Albanien
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
2+1 Haus zum Verkauf in den Suburbs von Durrës💶 Preis: 120.000 €📐 Zertifikatsbereich: 300 m2…
$139,815
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Century 21 Eon
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Villa 10 zimmer in Mjull Bathore, Albanien
Villa 10 zimmer
Mjull Bathore, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 471 m²
Etagenzahl 3
Ruhe. Privatsphäre. Wahrer Luxus. Die B99 Group bietet sechs moderne Villen in Mjull-Bath…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Radhime, Albanien
Villa 4 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa im Bau in Radhimë, Vlorë, zu verkaufen. Privater Pool, private Veranda, nur …
$694,001
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Albania Property Group
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Haus in Novosele, Albanien
Haus
Novosele, Albanien
Fläche 360 m²
Haus in Panaya. Oberfläche: 360 m2. Jede Etage ist 2+1 plus Korridor, Küche, WC getrennt. Es…
$307,824
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Haus in Velipoje, Albanien
Haus
Velipoje, Albanien
Fläche 320 m²
Etagenzahl 4
4-stöckige Villa zum Verkauf in Velipojë Grundstücksfläche: 200 m² Bebaute Fläche: 80 m²…
$384,015
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Lux-Albania Home
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Doppelhaus 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 3
Wir haben Duplex 2+1+2 zum Verkauf in der Elite-Residenz Sun Palace Vlora, einer der begehrt…
$882,698
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Future Home Invest
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Villa 3 zimmer in Farke e Madhe, Albanien
Villa 3 zimmer
Farke e Madhe, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 257 m²
Stockwerk 2/2
The villa is located at Terfili Residence, Lake Farkes. General information: 2-story struc…
$710,472
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Investment Realty Group
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Doppelhaus 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Investment Realty Group
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Villa 5 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 5 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 258 m²
Etagenzahl 3
VILLA FÜR SALE IN DER FARKA LAKE Das Anwesen befindet sich in einer der neuesten Residenzen …
$635,391
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Century 21 Oksford
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Villa 4 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 4 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 3
Villa at Farke Lake - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is positioned by …
$535,766
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Investment Realty Group
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Haus 12 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 12 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 12
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 409 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein dreistöckiges Gebäude für 12 Zimmer und 11 Badezimmer in der Stadt Dur…
$456,533
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CACTUS | Real Estate
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Reihenhaus in Bashkia Vlore, Albanien
Reihenhaus
Bashkia Vlore, Albanien
Erleben Sie das Beste von Vlorë in dieser schönen 2+1 Wohnung, perfekt im Herzen der Stadt g…
$174,220
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International real estate agency Habita
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Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 195 m²
Etagenzahl 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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Investment Realty Group
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Villa 6 zimmer in Farke e Madhe, Albanien
Villa 6 zimmer
Farke e Madhe, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Luxo Rock für den Verkauf von Rolling Hills LakeIn einer der exklusivsten und sichersten Res…
$812,120
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Investment Realty Group
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Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Investment Realty Group
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