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Neubauten in Bashkia Vlore, Albanien

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Orikum
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Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
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Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanien
von
$186,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
LAGEIm Herzen von Orikum, innerhalb der Katasterzone Nr. 3140 entstehen die Orikum Bay Residences als neuer Maßstab für das Leben an der Küste - eine perfekte Mischung aus mediterranem Charme, architektonischer Tradition und modernem Komfort.Dieses Gebiet, das nach den 1990er Jahren durch Ve…
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Wohnanlage Pran diellit
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Orikum, Albanien
Preis auf Anfrage
Pran diellit
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Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
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Residenz Doppelhaus
Orikum, Albanien
von
$96,701
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 61–131 m²
5 Immobilienobjekte 5
Strandapartment mit einem Schlafzimmer in Radhime, Vlora, Albanien zu verkaufen – ideal als Ferienwohnung mit Pool und hoher Rendite. Perfekte Lage direkt am Strand in der brandneuen Anlage Twin Resort. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um Ihnen höchste Qualität, Innovation, Eleganz u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0 – 94.0
212,570 – 326,310
Wohnung 2 zimmer
131.0
423,337
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Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albanien
von
$354,139
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 13
Fläche 91–237 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vlora Marina ist eine ikonische Uferentwicklung, die Luxusimmobilien an der albanischen Riviera erneuert. Dieses Wahrzeichenprojekt, das entlang der prestigeträchtigsten Uferpromenade von Vlora positioniert ist, bietet eine seltene Gelegenheit, Immobilien in einem vollständig integrierten Ya…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
91.0 – 165.0
387,226 – 924,720
Wohnung 3 zimmer
237.0
1,14M
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Business Center 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
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Bashkia Vlore, Albanien
von
$521,027
🆕🏢 BUSINESS-UMWELT FÜR VERKAUFENDE PORT, VLORA🏷 Preis: 465.000 Euro/Gesamt🏗 Derzeit im Bau.✔ Das Hotel liegt in einem der am häufigsten besuchten Gebiete im Zentrum von Vlora, mit einer günstigen Position für Unternehmen, hohen Verkehr und maximale Exposition.📐 Die Umgebung befindet sich im …
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Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
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Bashkia Vlore, Albanien
von
$1,680
Etagenzahl 10
🌊🏡 ZUM VERKAUF VON PENTHOUS IN ALTBEACH, VLORA💶 Preis: 1500 Euro/m2 (Autotausch wird ebenfalls akzeptiert)📐 Fläche: 260 m2📍 Standort: Sazani Street, Vlora📜 Im Prozess der Hypothek.❗❗❗ Der Bereich ist derzeit in 4 Wohnungen mit einer 1 + 1 Typologie organisiert, bietet aber volle Flexibilität…
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Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
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Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
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Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
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Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
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Bashkia Vlore, Albanien
von
$218,471
🌊🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN OLD BEACH, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 1800 Euro/m2📐 Fläche: 108 m2/Gross📍 Lage: Sazani Street, Vlora.📜 Im Prozess der Hypothek.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
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Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
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Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 107,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.👨‍👩‍👧‍👦 Diese Wohnu…
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Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$243,724
🌊🏡 WOHNUNG FÜR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 2600 Euro/m2📐 Fläche: 83.66 m2/Gross📍 Lage: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Derzeit im Bau.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
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Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
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Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 1+1 WOHNUNG FÜR DEN VERKAUF IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 74,4 m2/Brutto📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Eigentum befindet sich im Bau💰 Zahlung in Raten – laut Vereinbarung ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.🚪…
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Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
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Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
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Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
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