  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vlore
  4. Wohnkomplex VLORA MARINA

Wohnkomplex VLORA MARINA

Bashkia Vlore, Albanien
von
$354,139
von
$4,014/m²
05.02.26
$354,139
05.02.26
$4,014
BTC
4.2124179
ETH
220.7908320
USDT
350 132.1574579
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33278
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Süd-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Vlora
  • Stadt
    Bashkia Vlore

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    13

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Vlora Marina ist eine ikonische Uferentwicklung, die Luxusimmobilien an der albanischen Riviera erneuert. Dieses Wahrzeichenprojekt, das entlang der prestigeträchtigsten Uferpromenade von Vlora positioniert ist, bietet eine seltene Gelegenheit, Immobilien in einem vollständig integrierten Yachthafen zu besitzen – wo raffiniertes Wohn-, Freizeit- und Investitionspotenzial zusammenkommt.

Die Wohn-Kollektion verfügt über elegant gestaltete Wohnungen und Residenzen, gekennzeichnet durch geräumige Layouts, expansive Balkone, und bodendeckende Fenster, die unterbrechungsfreien Blick auf das Ionische Meer, den Yachthafen und die Skyline der Stadt. Jede Residenz ist konzipiert, um natürliches Licht, Privatsphäre und Komfort zu maximieren und bietet eine anspruchsvolle Küstenlebenserfahrung.

Vlora Marina kombiniert als echtes Reiseziel Luxusresidenzen, einen erstklassigen Yachthafen, eine 5-Sterne-Gastfreundschaft und eine lebendige Uferpromenade. Eigentümer profitieren von sofortigem Zugang zu feinen Restaurants, exklusiven Cafés, Boutique-Einzelhandel und kuratierten Lifestyle-Annehmlichkeiten – alles nur wenige Gehminuten von ihrem Haus entfernt.

Die Entwicklung wird von High-End-Services und Infrastruktur unterstützt, einschließlich 24/7-Sicherheit, Concierge-Services, Tiefgaragen, angelegten öffentlichen Räumen, Wellness- und Fitnesseinrichtungen und Premium-Eigentum-Management – so dass es ideal für Eigentümer und Mietinvestoren.

Vlora Marina zeichnet sich aus Investitionsperspektive als eine der strategischsten Immobilien-Möglichkeiten in Albanien aus und bietet ein starkes Kapital-Aufwertungspotenzial und eine hohe Nachfrage nach kurzfristigen und langfristigen Mieten, die von Marina-Tourismus, internationalen Besuchern und der schnellen Transformation der Stadt angetrieben werden.

Vlora Marina ist mehr als ein Immobilienkauf – es ist Eigentum an einem Ziel, einem Lebensstil und einer zukunftssicheren Investition auf dem Mittelmeer.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 91.0 – 165.0
Preis pro m², USD 4,346 – 5,723
Wohnungspreis, USD 395,456 – 944,372
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 237.0
Preis pro m², USD 4,906
Wohnungspreis, USD 1,16M

Standort auf der Karte

Bashkia Vlore, Albanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana, Albanien
Preis auf Anfrage
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
Wohnanlage Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Tirana, Albanien
Preis auf Anfrage
Residenz Tiktaalik
Golem, Albanien
von
$86,638
Wohngebäude Tirana centr
Tirana, Albanien
von
$292,787
Sie sehen gerade
Wohnkomplex VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albanien
von
$354,139
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Alle anzeigen Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanien
von
$186,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Alle anzeigen Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Golem, Albanien
von
$1,396
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 59–74 m²
10 Immobilienobjekte 10
Eine multifunktionale Residenz mit 18 Jahren Bewohnung, 2 Hotels und 1 Pool nur 450 Meter von der Adria macht dieses Projekt sehr gefragt für Investitionen. Es hat verschiedene Arten, einschließlich Studios, 1+1, 2+1, 3+1 Wohnungen, sowie Villen
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 68.0
98,864 – 114,505
Wohnung 2 zimmer
74.0
135,140
Doppelhaus
59.0
99,307
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Alle anzeigen Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana, Albanien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 50
KAVAJS ST TOWERS TIRANA
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Albanien
Der Kauf kann nicht warten: Warum Sie jetzt in den albanischen Immobilienmarkt einsteigen sollten – Experte
20.10.2025
Der Kauf kann nicht warten: Warum Sie jetzt in den albanischen Immobilienmarkt einsteigen sollten – Experte
Ab 900 € pro qm und der Weg zur Aufenthaltserlaubnis. So kaufen Sie eine Wohnung in Albanien
05.06.2025
Ab 900 € pro qm und der Weg zur Aufenthaltserlaubnis. So kaufen Sie eine Wohnung in Albanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen