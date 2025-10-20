Wohnkomplex VLORA MARINA

Vlora Marina ist eine ikonische Uferentwicklung, die Luxusimmobilien an der albanischen Riviera erneuert. Dieses Wahrzeichenprojekt, das entlang der prestigeträchtigsten Uferpromenade von Vlora positioniert ist, bietet eine seltene Gelegenheit, Immobilien in einem vollständig integrierten Yachthafen zu besitzen – wo raffiniertes Wohn-, Freizeit- und Investitionspotenzial zusammenkommt.

Die Wohn-Kollektion verfügt über elegant gestaltete Wohnungen und Residenzen, gekennzeichnet durch geräumige Layouts, expansive Balkone, und bodendeckende Fenster, die unterbrechungsfreien Blick auf das Ionische Meer, den Yachthafen und die Skyline der Stadt. Jede Residenz ist konzipiert, um natürliches Licht, Privatsphäre und Komfort zu maximieren und bietet eine anspruchsvolle Küstenlebenserfahrung.

Vlora Marina kombiniert als echtes Reiseziel Luxusresidenzen, einen erstklassigen Yachthafen, eine 5-Sterne-Gastfreundschaft und eine lebendige Uferpromenade. Eigentümer profitieren von sofortigem Zugang zu feinen Restaurants, exklusiven Cafés, Boutique-Einzelhandel und kuratierten Lifestyle-Annehmlichkeiten – alles nur wenige Gehminuten von ihrem Haus entfernt.

Die Entwicklung wird von High-End-Services und Infrastruktur unterstützt, einschließlich 24/7-Sicherheit, Concierge-Services, Tiefgaragen, angelegten öffentlichen Räumen, Wellness- und Fitnesseinrichtungen und Premium-Eigentum-Management – so dass es ideal für Eigentümer und Mietinvestoren.

Vlora Marina zeichnet sich aus Investitionsperspektive als eine der strategischsten Immobilien-Möglichkeiten in Albanien aus und bietet ein starkes Kapital-Aufwertungspotenzial und eine hohe Nachfrage nach kurzfristigen und langfristigen Mieten, die von Marina-Tourismus, internationalen Besuchern und der schnellen Transformation der Stadt angetrieben werden.

Vlora Marina ist mehr als ein Immobilienkauf – es ist Eigentum an einem Ziel, einem Lebensstil und einer zukunftssicheren Investition auf dem Mittelmeer.