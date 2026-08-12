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Studio-Apartments in Albanien

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Orikum
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Vlora
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Himare
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140 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 6
🏡 Vizion Residence in Golem – Ihr zuverlässiger Schritt in Richtung MeerlebenDer Bau hat ber…
$71,905
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Century 21 Eon
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 6
🏡 Vizion Residence in Golem – Ihr zuverlässiger Schritt in Richtung MeerlebenDer Bau hat ber…
$84,444
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Century 21 Eon
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 6
🏡 Vizion Residence in Golem – Ihr zuverlässiger Schritt in Richtung MeerlebenDer Bau hat ber…
$77,218
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Century 21 Eon
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/5
Studio zum Verkauf in Mali i Robit, Durres!Zum Verkauf: ein Studio nur 30 Meter vom Strand e…
$87,185
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Century 21 Eon
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Studio in Durrës, Albanien
Studio
Durrës, Albanien
Fläche 56 m²
Stockwerk 15/25
Studio mit Meerblick auf der ersten Linie im Gebiet Shkëmbi i Kavajës!Eine helle Studio-Wohn…
$77,848
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Century 21 Eon
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 4/5
🏖️ ZUM VERKAUF – MODERNE STUDIOWOHNUNG | NUR 50 METERN AUS DEM SEER 🌊📍 Durrës Beach, Shkëmbi…
$98,269
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REMIX REAL ESTATE
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 7/9
$86,692
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Lux-Albania Home
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Studio-wohnung in Golem, Durrës Zum Verkauf steht ein gemütliches Studio-Apartment in Gol…
$63,586
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/8
Modernes Studio-Apartment in Lungomare Vlora, Albanien, zu verkaufen – Kapitalanlage. Erwerb…
$80,913
MwSt.
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Albania Property Group
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 4
✅ Preis: 110.000 Euro✅ Lage: Zweite Linie Lungomare, Vlore✅ Gesamtfläche: 44.5m2Diese schöne…
$129,301
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NEXT REAL ESTATE
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/5
NEUES PROJEKT IN MALIN I ROBIT - MIDDAL RESIDENCE Eine einzigartige Gelegenheit, in einem d…
$49,591
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Century 21 Oksford
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf im Plazh-Gebiet des Rotondo-Komplexes. Es ist 200 Met…
$87,883
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CACTUS | Real Estate
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Studio 2 zimmer in Tirana, Albanien
Studio 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
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Investment Realty Group
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 4
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf im Golem-Gebiet des Miami 2 Hotels, 100 Meter vom Mee…
$62,709
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CACTUS | Real Estate
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4
🔑🏡 STUDIO ZUM VERKAUF IN LUNGOMARE NÄCHSTER MARINENSCHULE, VLORA🏷 Preis: 85.000 Euro/Gesamt📍…
$97,013
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DES Real Estate
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 2/6
Eine Studio-Wohnung im Stadtteil Golem ist in einem Gebäude im Bau zu verkaufen. Die Wohnung…
$52,045
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 150.000 Euro✅ Standort: Uje i Ftohte, Vlore✅ Ferienwohnung: 43m2✅ Veranda: 33m2✅ Ga…
$174,102
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf in der Golem Nachbarschaft im Kolosseum Gebäude, 200 …
$95,872
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/6
🏖️ STUDIO FÜR SALE – SHKEMBI I KAVAJES, DURRESEin Studio-Apartment wird in einem sehr begehr…
$57,666
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REMIX REAL ESTATE
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 15/25
Frontline Studio mit Meerblick zum Verkauf – Shkëmbi i Kavajës, Durrës💶 Preis: 85.000 €📐 Bru…
$99,036
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 4
Ein Studio-Apartment in der Gegend von Plazh steht zum Verkauf. Es befindet sich im 4. Stock…
$78,752
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CACTUS | Real Estate
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2
🏡🌊 STUDIO FÜR SALE NEAR RRAPIT – COLD WATER, VLORA.💰 PREIS: 75.000 EURO📐 Fläche: 31.25 m2/Gr…
$88,114
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Wir präsentieren die neueste Residenz in der Stadt Vlora, "Altera Residence", ein modernes u…
$109,971
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Studio 3 zimmer in Tirana, Albanien
Studio 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 6/6
WOHNUNG 05 – 2+1 | FLOOR 6📍 Dritan Hoxha Straße, Tirana🔹 Nettofläche: 100.11 m2🔹 Gemeinsame …
Preis auf Anfrage
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Eine neu eingerichtete Wohnung zum Verkauf in der Region Uji i Ftohtë, einer der begehrteste…
$175,801
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Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 3
Die Wohnung mit einer Innenfläche von 24.77 m2 und einer Gesamtfläche von 29.75 m2 ist in ei…
$51,781
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
Eine Studiowohnung im Stadtteil Mali I Robit steht zum Verkauf in einem neuen Gebäude. Diese…
$97,013
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CACTUS | Real Estate
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4
Großes Studio-Apartment in Strandnähe in Durrës Gemütliches Studio-Apartment in ausgezeic…
$85,630
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/9
Zum Verkauf Apartment-Studio "C8" im Bereich des Strandes, Komplex Tochak. Zum Meer 200m. Da…
$74,187
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Studio 1 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Studio 1 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5
Ein Studio-Apartment mit einem Balkon befindet sich in Shengjin 20 Meter vom Strand entfernt…
$74,187
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