Wohnkomplex NAREA

Golem, Albanien
von
$111,881
von
$2,709/m²
;
6
ID: 33949
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.02.26

Standort

  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    16

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Luxus-Wohnungsprojekt mit einem Hotel in Qerret! Narea: Entdecken Sie das Juwel der Adria – Ihr neues Zuhause mit Panoramablick auf die albanische Küste!* * Stellen Sie sich ein Leben vor, in dem Luxus atemberaubende, moderne Architektur trifft. Willkommen in Narea, einem revolutionären Projekt, das eine neue Ära des exklusiven Lebens an der albanischen Küste definiert. Wir befinden uns im Herzen eines aufstrebenden Luxusviertels, wo das Leben mit einem neu gebauten Yachthafen, einer eleganten Promenade, erstklassigen Hotels und erstklassigen Dienstleistungen pulsiert - alles für die anspruchsvollsten. ** Location That Will Enchant:** Narea steht nur wenige Schritte vom Strand in einer lukrativen Lage, die ein Symbol der Adria Riviera wird. Stellen Sie sich einen Morgenkaffee mit Blick auf das endlose Meer und den Abend entlang der Promenade vor, wo sich der Klang der Wellen mit einer eleganten Atmosphäre verbindet. **Architektur und Komfort, die Erwartungen übertrifft: ** Diese drei majestätischen 16-stöckigen Gebäude sind ein architektonisches Meisterwerk, das Wohneleganz mit dem Komfort eines Luxushotels verbindet. Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um sicherzustellen, dass Sie ein Leben von Komfort und Stil erleben. Narea ist nicht nur eine Residenz – es ist ein Lebensstil. ** Exklusive Dienstleistungen und Leistungen: ** Als Einwohner von Narea genießen Sie Zugang zu erstklassigen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten: * **Private Pools: ** Erfrischen Sie sich in exklusiven Pools, in denen Sie die Sonne genießen und sich in der Privatsphäre entspannen können. * **Hotelleistungen: ** Erleben Sie jeden Tag, wie Sie im Urlaub mit erstklassigen Hotelservices sind. * ** Eine breite Palette von Dienstleistungen: ** Alles, was Sie brauchen, ist an Ihren Fingerspitzen – von Boutiquen bis hin zu Restaurants. * ** Tiefgarage:** Sichere und bequeme Parkplätze für Ihren maximalen Komfort. **Investition in eine Zukunft, die mit dir wächst:** Narea bietet nicht nur ein Zuhause, sondern auch eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in einem der dynamischsten Reiseziele im Mittelmeer. **Preise für Ihren Viewpoint Home:** Wir bieten Apartments mit unvergleichlicher Aussicht und Komfort. Je höher Sie sind, desto exklusiver erwartet Sie die Aussicht: ** 1. bis 8. Stock:** Nur 2300 €/m2 **9. Stock:* 2350 €/m2 **10. Stock:* 2400 €/m2 **11. Stock:* 2450 €/m2 **12. Stock:* 2500 €/m2 **13. Stock:* 2550 €/m2 **14. Stock:* 2600 €/m2 **15. Stock:* €2650/m2 **16. Stock:* 2700 €/m2 - Wohnungsreservierung ist 1% des Wertes der ausgewählten Unterkunft - Raten: - 30% nach Vertragsunterzeichnung am Notar - alle 5 Monate 10% Lassen Sie sich von der Vision von Luxus und Exklusivität, die Narea bringt, wegtragen. Ihr neues Leben an der albanischen Küste erwartet! ---- Gerne informieren wir Sie über weitere Informationen.

Standort auf der Karte

Golem, Albanien
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
