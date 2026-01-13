Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Langfristige Vermietung
  4. Produktion

Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Albanien

Nord-Albanien
10
Durrës
10
10 immobilienobjekte total found
Produktion 800 m² in Durrës, Albanien
Produktion 800 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Das Lager befindet sich in Pjeze, auf der Seite der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesam…
$2,950
pro Monat
Produktion 5 000 m² in Durrës, Albanien
Produktion 5 000 m²
Durrës, Albanien
Fläche 5 000 m²
Das Lager befindet sich 70m von der Hauptstraße Fllake Sector und in einer Entfernung von 4,…
$11,799
pro Monat
Produktion 900 m² in Durrës, Albanien
Produktion 900 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 900 m²
Stockwerk 1/2
Lager oder Lager mit einer Fläche von 900m2 ist in der Gegend Shkozet in der Nähe der Fahrze…
$1,770
pro Monat
Produktion 120 m² in Durrës, Albanien
Produktion 120 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich im Erdgeschoss, neben der Hauptstraße in Shkozet, nur 500 m von der …
$412
pro Monat
Produktion 1 000 m² in Durrës, Albanien
Produktion 1 000 m²
Durrës, Albanien
Fläche 1 000 m²
Das Lager befindet sich in den ehemaligen Zwingern auf der Hauptstraße in Durres. Es hat 100…
$2,355
pro Monat
Produktion 650 m² in Durrës, Albanien
Produktion 650 m²
Durrës, Albanien
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/1
Der Schuppen befindet sich in Portoromano auf der Hauptstraße sehr nah am Handelshafen, hat …
$2,950
pro Monat
Produktion 2 500 m² in Durrës, Albanien
Produktion 2 500 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 500 m²
Stockwerk 2/4
Das Lager befindet sich im 2. Stock eines Geschäftsgebäudes im Bereich Shkozet, Durres. Es i…
$7,374
pro Monat
Produktion 225 m² in Durrës, Albanien
Produktion 225 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Der Barbershop befindet sich hinter dem Stadion in Durres. Das Anwesen verfügt über eine Inn…
$708
pro Monat
Produktion 825 m² in Durrës, Albanien
Produktion 825 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 825 m²
Stockwerk 2/2
Lager / Industrieanlage zur Miete mit einer Gesamtfläche von 825 m2, befindet sich im Bereic…
$1,765
pro Monat
Produktion 1 500 m² in Durrës, Albanien
Produktion 1 500 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich in Spitalle, etwa 200 m von der "Aleksander Moisiu" Universität entf…
$5,310
pro Monat
