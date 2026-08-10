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Neubauten in Qark Vlora, Albanien

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Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Albanien
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Saranda Zentrum | 4 Minuten vom MeerIm Herzen von Saranda, in einem der gefragtesten Bereiche mit sofortigem Zugang zu allen Dienstleistungen, wird eine Hotelstruktur mit sehr hohem Investitionspotenzial zum Verkauf angeboten, ideal um in ein modernes & exklusives Boutique Hotel umgewandelt …
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Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanien
von
$393,907
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 128 m²
1 Immobilienobjekt 1
Studio zum Verkauf in DhermiVerandafläche 44,6 m2Green Terrace Residence ist das neueste Projekt in der albanischen Riviera,mit einer sehr günstigen Lage in der Nähe der Küste von Dhermiu und Palasa.Dieses Projekt ist eine Mischung aus Grün, der erstaunlichen Aussicht auf die Küste und der Q…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
128.0
655,670
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Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
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Residenz Doppelhaus
Orikum, Albanien
von
$96,701
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 61–131 m²
5 Immobilienobjekte 5
Strandapartment mit einem Schlafzimmer in Radhime, Vlora, Albanien zu verkaufen – ideal als Ferienwohnung mit Pool und hoher Rendite. Perfekte Lage direkt am Strand in der brandneuen Anlage Twin Resort. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um Ihnen höchste Qualität, Innovation, Eleganz u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0 – 94.0
212,559 – 326,294
Wohnung 2 zimmer
131.0
423,316
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TekceTekce
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Gjilek, Albanien
von
$1,42M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
LUXURY VILLA UNDER BAUGEWERBE – SECOND ROW VON THE SEA – €1,200.000Eine Premium-Villa derzeit im Bau in Green Coast 2, befindet sich in Palasë, Vlorë. In der zweiten Reihe vom Meer positioniert, bietet diese Immobilie eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einem der renommiertesten Küsten…
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Wohnanlage Pran diellit
Wohnanlage Pran diellit
Wohnanlage Pran diellit
Wohnanlage Pran diellit
Wohnanlage Pran diellit
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Wohnanlage Pran diellit
Orikum, Albanien
Preis auf Anfrage
Pran diellit
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Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Palase, Albanien
von
$1,19M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
LUXURY VILLA UNDER BAUGEWERBE – SECOND ROW VON THE SEA – €1,200.000Eine Premium-Villa derzeit im Bau in Green Coast 2, befindet sich in Palasë, Vlorë. In der zweiten Reihe vom Meer positioniert, bietet diese Immobilie eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einem der renommiertesten Küsten…
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Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albanien
von
$354,139
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 13
Fläche 91–237 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vlora Marina ist eine ikonische Uferentwicklung, die Luxusimmobilien an der albanischen Riviera erneuert. Dieses Wahrzeichenprojekt, das entlang der prestigeträchtigsten Uferpromenade von Vlora positioniert ist, bietet eine seltene Gelegenheit, Immobilien in einem vollständig integrierten Ya…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
91.0 – 165.0
387,207 – 924,674
Wohnung 3 zimmer
237.0
1,14M
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Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
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Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanien
von
$186,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
LAGEIm Herzen von Orikum, innerhalb der Katasterzone Nr. 3140 entstehen die Orikum Bay Residences als neuer Maßstab für das Leben an der Küste - eine perfekte Mischung aus mediterranem Charme, architektonischer Tradition und modernem Komfort.Dieses Gebiet, das nach den 1990er Jahren durch Ve…
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Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Alle anzeigen Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Palase, Albanien
von
$203,645
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 44–128 m²
10 Immobilienobjekte 10
Wohnung zum Verkauf in SQUARE VILLAGE mit einer Gesamtfläche von 152,72 m2Veranda Bereich 54.56 m2Das Drymades Village Holiday Resort liegt am Drymades Beach und umfasst eine Reihe von terrassenförmigen Höfen, die von der Architektur umrahmt werden und das Projekt in ein zusammenhängendes Do…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0 – 128.0
179,445 – 457,887
Wohnung 2 zimmer
90.0
312,077
Doppelhaus
91.0
370,332
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Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Palase, Albanien
von
$272,351
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Eine 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 77 m2 wird zum Verkauf angeboten, im Erdgeschoss des Sun Palace Komplex, Vlorë. Lage: Sun Palace, Vlorë Status: Im Bau noch nicht fertig Preis: 3000 € / m2 Die Wohnung besteht aus: 1 Schlafzimmer Wohnzimmer mit integrierter Küche 1 Badezimmer Ideal für I…
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Wohngebäude Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Wohngebäude Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Wohngebäude Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Wohngebäude Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Wohngebäude Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Albanien
von
$279,003
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne Wohnung im Bau, befindet sich im ersten Stock einer prestigeträchtigen Residenz, ideal für Wohn- oder saisonale Miete Investition.🔹 Gesamtfläche: 97 m2🔹 Boden: 1🔹 Status: Baugewerbe🔹 ungünstige Lage innerhalb der Residenz🔹 Nahe am Meer und touristischen Gebieten🔹 Preis: 235.000 €Mode…
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Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
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Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 1+1 WOHNUNG FÜR DEN VERKAUF IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 74,4 m2/Brutto📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Eigentum befindet sich im Bau💰 Zahlung in Raten – laut Vereinbarung ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.🚪…
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Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Alle anzeigen Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
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Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$243,724
🌊🏡 WOHNUNG FÜR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 2600 Euro/m2📐 Fläche: 83.66 m2/Gross📍 Lage: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Derzeit im Bau.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
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Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Alle anzeigen Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 107,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.👨‍👩‍👧‍👦 Diese Wohnu…
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Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
von
$1,680
Etagenzahl 10
🌊🏡 ZUM VERKAUF VON PENTHOUS IN ALTBEACH, VLORA💶 Preis: 1500 Euro/m2 (Autotausch wird ebenfalls akzeptiert)📐 Fläche: 260 m2📍 Standort: Sazani Street, Vlora📜 Im Prozess der Hypothek.❗❗❗ Der Bereich ist derzeit in 4 Wohnungen mit einer 1 + 1 Typologie organisiert, bietet aber volle Flexibilität…
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Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
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Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$218,471
🌊🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN OLD BEACH, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 1800 Euro/m2📐 Fläche: 108 m2/Gross📍 Lage: Sazani Street, Vlora.📜 Im Prozess der Hypothek.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
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Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Alle anzeigen Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
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Business Center 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
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Bashkia Vlore, Albanien
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$521,027
🆕🏢 BUSINESS-UMWELT FÜR VERKAUFENDE PORT, VLORA🏷 Preis: 465.000 Euro/Gesamt🏗 Derzeit im Bau.✔ Das Hotel liegt in einem der am häufigsten besuchten Gebiete im Zentrum von Vlora, mit einer günstigen Position für Unternehmen, hohen Verkehr und maximale Exposition.📐 Die Umgebung befindet sich im …
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