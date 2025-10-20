Villa Luxury Villas with sea view

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Luxusvillen mit Pool und Meerblick im lukrativen Teil von Durres, Golem.
In der attraktiven Lage am Meer von Golem mit hervorragendem Zugang zu Tirana und Durrës bieten wir zum Verkauf vier moderne dreigeschossige Villen mit einer unterirdischen Etage. Das Projekt befindet sich in einem begehrten Bereich mit wachsendem Investitionspotenzial und bietet eine Kombination aus Privatsphäre, Komfort und Panoramablick auf das Meer.
Jede Villa ist in einem sauberen modernen architektonischen Stil mit einem Schwerpunkt auf Raum, Licht und die Verbindung des Innenraums mit dem Äußeren gestaltet.
Grundparameter einer Villa:
Nutzfläche: 264.58 m2
Fläche von Balkonen und Verandas: 94,26 m2
Privater Pool: 30.9 m2
3 Obergeschosse + 1 Untergeschoss
Terrassen mit Meerblick
Parkplatz direkt am Grundstück
Das Layout bietet großzügige Wohnräume mit Glaswänden, die viel natürliches Licht und einen reibungslosen Übergang zu den Terrassen und Pool bieten. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool, Ruhebereiche und ausreichend Privatsphäre.
Preis einer Villa: 400.000 €
Die Zahlung ist flexibel - der Kaufpreis kann in zwei bis drei Raten über einen Zeitraum von einem Jahr aufgeteilt werden.
Das Projekt befindet sich in einer fortgeschrittenen Bauphase mit einem erwarteten Abschlusstermin im nächsten Jahr. Dies ist eine geeignete Gelegenheit für Kunden, die ein zweites Zuhause am Meer suchen, sowie für Investoren, die an kurzfristigen oder langfristigen Mieten in einem sich dynamisch entwickelnden Gebiet der albanischen Küste interessiert sind.
Wenn Sie an detaillierteren Bodenplänen, Design-Standards oder Reservierungsbedingungen interessiert sind, sind wir bereit, zusätzliche Informationen bereitzustellen.
Golem, Albanien
