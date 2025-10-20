Villa Luxury Villas with sea view

  1. Realting.com
Golem, Albanien
von
$471,128
;
11
ID: 33953
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

English English
Luxusvillen mit Pool und Meerblick im lukrativen Teil von Durres, Golem. In der attraktiven Lage am Meer von Golem mit hervorragendem Zugang zu Tirana und Durrës bieten wir zum Verkauf vier moderne dreigeschossige Villen mit einer unterirdischen Etage. Das Projekt befindet sich in einem begehrten Bereich mit wachsendem Investitionspotenzial und bietet eine Kombination aus Privatsphäre, Komfort und Panoramablick auf das Meer. Jede Villa ist in einem sauberen modernen architektonischen Stil mit einem Schwerpunkt auf Raum, Licht und die Verbindung des Innenraums mit dem Äußeren gestaltet. Grundparameter einer Villa: Nutzfläche: 264.58 m2 Fläche von Balkonen und Verandas: 94,26 m2 Privater Pool: 30.9 m2 3 Obergeschosse + 1 Untergeschoss Terrassen mit Meerblick Parkplatz direkt am Grundstück Das Layout bietet großzügige Wohnräume mit Glaswänden, die viel natürliches Licht und einen reibungslosen Übergang zu den Terrassen und Pool bieten. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool, Ruhebereiche und ausreichend Privatsphäre. Preis einer Villa: 400.000 € Die Zahlung ist flexibel - der Kaufpreis kann in zwei bis drei Raten über einen Zeitraum von einem Jahr aufgeteilt werden. Das Projekt befindet sich in einer fortgeschrittenen Bauphase mit einem erwarteten Abschlusstermin im nächsten Jahr. Dies ist eine geeignete Gelegenheit für Kunden, die ein zweites Zuhause am Meer suchen, sowie für Investoren, die an kurzfristigen oder langfristigen Mieten in einem sich dynamisch entwickelnden Gebiet der albanischen Küste interessiert sind. Wenn Sie an detaillierteren Bodenplänen, Design-Standards oder Reservierungsbedingungen interessiert sind, sind wir bereit, zusätzliche Informationen bereitzustellen.

Standort auf der Karte

Golem, Albanien
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Zurück zu
Realting.com
Gehen
