  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Nord-Albanien

Neubauten zum Verkauf in Nord-Albanien

Qark Durrës
1
Durrës
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Alle anzeigen Wohnanlage West Residence
Wohnanlage West Residence
Durrës, Albanien
von
$106,033
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 9
Fläche 61–135 m²
28 Immobilienobjekte 28
West Residence — neuer Wohnkomplex im Zentrum von Durrës West Residence ist ein modernes Neubauprojekt im Stadtteil Spitali, nur wenige Minuten vom Meer entfernt. Die gesamte Bauzeit beträgt nur 3 Jahre, was das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren besonders attraktiv ma…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.6 – 105.9
107,272 – 187,447
Wohnung 2 zimmer
97.2 – 111.0
172,067 – 197,347
Wohnung 3 zimmer
134.6
238,136
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Auf der Karte
Realting.com
Gehen