Wohnkomplex Liam Residence

Wohnprojekt LIAM Residence – Golem
Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, ein neues Wohnprojekt in einem ruhigen, aber schnell entwickelnden Teil der albanischen Küste — Golem, nur wenige hundert Meter vom Meer.
Das Projekt Liam Residence zeichnet sich durch moderne Architektur, hochwertige Konstruktion und eine günstige Lage aus.
Grundparameter:
Lage: Golem (Durrës / Kavajë Bezirk)
Entfernung vom Meer: ca. 400 m vom Strand entfernt.
Preis: ab 1.100 €/m2.
Fertigstellung: Das Projekt soll im Januar 2027 abgeschlossen werden.
Bauart: 7 Etagen + Tiefgarage.
Möglichkeit der Zahlung in Raten
Warum Liam Residence eine gute Wahl ist:
Moderne Baustandards – Gebäude mit Aufzügen, hochwertigen Materialien und Design.
Eine gute Investition - niedriger Einstiegspreis mit Potenzial für Wertsteigerung, angesichts der wachsenden Popularität des Golem-Bereichs.
Nähe zum Strand - leben im Strandbereich ohne Kompromisse, ideal für Erholung und langfristiges Wohnen.
Flexible Layouts – Auswahl verschiedener Wohnungen nach Kundenwunsch.
Standort auf der Karte
Golem, Albanien
