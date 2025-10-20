Wohnkomplex Liam Residence

  1. Realting.com
Golem, Albanien
Preis auf Anfrage
;
8
ID: 33950
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.02.26

Standort

  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

English English
Wohnprojekt LIAM Residence – Golem Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, ein neues Wohnprojekt in einem ruhigen, aber schnell entwickelnden Teil der albanischen Küste — Golem, nur wenige hundert Meter vom Meer. Das Projekt Liam Residence zeichnet sich durch moderne Architektur, hochwertige Konstruktion und eine günstige Lage aus. Grundparameter: Lage: Golem (Durrës / Kavajë Bezirk) Entfernung vom Meer: ca. 400 m vom Strand entfernt. Preis: ab 1.100 €/m2. Fertigstellung: Das Projekt soll im Januar 2027 abgeschlossen werden. Bauart: 7 Etagen + Tiefgarage. Möglichkeit der Zahlung in Raten Warum Liam Residence eine gute Wahl ist: Moderne Baustandards – Gebäude mit Aufzügen, hochwertigen Materialien und Design. Eine gute Investition - niedriger Einstiegspreis mit Potenzial für Wertsteigerung, angesichts der wachsenden Popularität des Golem-Bereichs. Nähe zum Strand - leben im Strandbereich ohne Kompromisse, ideal für Erholung und langfristiges Wohnen. Flexible Layouts – Auswahl verschiedener Wohnungen nach Kundenwunsch.

Standort auf der Karte

Golem, Albanien
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Palase, Albanien
von
$272,351
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Eine 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 77 m2 wird zum Verkauf angeboten, im Erdgeschoss des Sun Palace Komplex, Vlorë. Lage: Sun Palace, Vlorë Status: Im Bau noch nicht fertig Preis: 3000 € / m2 Die Wohnung besteht aus: 1 Schlafzimmer Wohnzimmer mit integrierter Küche 1 Badezimmer Ideal für I…
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Alle anzeigen Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 74,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.🚪 Inneneinrichtung:🛋…
Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Alle anzeigen Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Albanien
von
$99,489
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 68–85 m²
3 Immobilienobjekte 3
🌴 Palm Paradise Residence — Qerret, KavajëPalm Paradise Residence ist ein moderner Wohnkomplex der Küstenregion Qerret, einer der beliebtesten Reiseziele an der Adriaküste Albaniens. Entwickelt, um zeitgenössische Architektur, Komfort und natürliche Umgebung zu kombinieren, bietet das Projek…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
68.0 – 72.0
108,948 – 114,249
Wohnung 2 zimmer
85.0
134,860
