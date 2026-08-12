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Restaurants und Cafes in Albanien

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22 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 133 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 133 m²
Durrës, Albanien
Fläche 133 m²
$346
MwSt.
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Restaurant, Café 219 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 219 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
Dieser Raum befindet sich im Erdgeschoss eines 6-stöckigen Gebäudes und hat eine Fläche von …
$410,471
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Restaurant, Café 480 m² in Gjashte, Albanien
Restaurant, Café 480 m²
Gjashte, Albanien
Fläche 480 m²
$1,66M
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Restaurant, Café 71 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 71 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 71 m²
Bar für SALE PORT Skele! Der Bar-Standort in der Nähe des Haupthafens in Vlera ist voll mit …
$412,791
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Restaurant, Café 188 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 188 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 188 m²
Vlora Marina, ein bemerkenswertes Reiseziel in Albanien, bietet eine exklusive Möglichkeit, …
$1,61M
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Restaurant, Café 133 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 133 m²
Durrës, Albanien
Fläche 133 m²
Stockwerk 1
Bar-Restaurant zusammen mit der Aktivität, gebaut und funktional für 13 Jahre, neben der Was…
$346,144
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Restaurant, Café 151 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 151 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 151 m²
Cafe Bar befindet sich im Herzen von Vlora, auf der Stadt Boulevard. Die Bar ist beliebt bei…
$261,827
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Restaurant, Café 182 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 182 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 182 m²
Zum Verkauf! Restaurant auf Lungomare! Das Restaurant befindet sich an der ersten Küste in d…
$1,72M
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Restaurant, Café 93 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 93 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Etagenzahl 10
The Lounge - Bar environment is for sale, on the 0th floor by the main Shyqyri Brari road. T…
$430,942
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Restaurant, Café 144 m² in Golem, Albanien
Restaurant, Café 144 m²
Golem, Albanien
Fläche 144 m²
Wir haben ein Bar Restaurant zum Verkauf in der Gegend von Mali Robit, Golemi.Informationen …
$411,199
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Restaurant, Café 200 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 200 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 10
Zu verkaufen ist ein funktionelles Bar-Billiards-Geschäft, mit einem etablierten Ruf und eta…
$46,588
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Restaurant, Café 56 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 56 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 2
Geschäftsräume, entworfen für eine Bar-Cafe, aber geeignet, um in die Ausübung verschiedener…
$107,880
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Restaurant, Café 100 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 100 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
We have Bar-Cafe business premises for sale located near the new market • Surface area: 100…
$698,825
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Restaurant, Café 240 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 240 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 240 m²
Etagenzahl 9
Kommerzielle Umgebung + Parkplatz bei Ali Demi
$223,624
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Restaurant, Café 139 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 139 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 139 m²
Etagenzahl 12
The restaurant is located in a strategic area of Tirana and enjoys a well-established name i…
$314,471
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Restaurant, Café 82 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 82 m²
Tirana, Albanien
Fläche 82 m²
♪55.000💶Strategische und sehr zugängliche Lage, in der Nähe der Hauptstraße und verschiedene…
$62,911
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Restaurant, Café 130 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 130 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 130 m²
Handelseinheit 130 m2 im Erdgeschoss eines neu abgeschlossenen Gebäudes auf der Transbalkani…
$457,608
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Restaurant, Café 195 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 195 m²
Tirana, Albanien
Fläche 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$582,354
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Restaurant, Café 240 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 240 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 240 m²
OPPORTUNITY! Service unit for sale located in one of the most requested areas of Vlora. It …
$484,320
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Luxusrestaurant zum Verkauf in Vlore, Albanien in Bashkia Vlore, Albanien
Luxusrestaurant zum Verkauf in Vlore, Albanien
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 588 m²
Restaurant in Vlora, Albanische Riviera, zu verkaufen. „Verpassen Sie nicht diese seltene Ge…
$1,75M
MwSt.
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Restaurant, Café 288 m² in Golem, Albanien
Restaurant, Café 288 m²
Golem, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 288 m²
Stockwerk 1
Das Restaurant befindet sich im Erdgeschoss eines Komplexes in Golem, in der Nähe des Meeres…
$541,460
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Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!! in Durrës, Albanien
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!!
Durrës, Albanien
Fläche 140 m²
Zu verkaufen Grundstücke im Bahnhofgarten in Durres mit einer Fläche von 140 m2.Die Bar befi…
$623,213
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