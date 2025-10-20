Wohnung in einem Neubau Bonita Luxury Residence

Wohnung zum Verkauf im Bau in Bonita Luxury Residence, einem modernen Projekt, das Qualität, Komfort und einen modernen Lebensstil kombiniert.

Die Wohnung verfügt über eine Gesamtfläche von 66,8 m2 und ist funktionell in einem 1+1-Layout organisiert, einschließlich einem Wohnbereich mit Küche, einem Schlafzimmer, einem Badezimmer und einem Balkon, der zusätzlichen Raum für Entspannung bietet.

Es befindet sich in einem Entwicklungsgebiet, so dass es eine ideale Gelegenheit für Wohnen und Investitionen. Das Projekt zeichnet sich durch hohe Baustandards und moderne Architektur aus.

Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, in eine Immobilie mit hohem Potenzial in einer hochwertigen Residenz zu investieren!