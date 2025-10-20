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Wohnung in einem Neubau Bonita Luxury Residence

Golem, Albanien
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$111,920
von
$1,669/m²
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ID: 35092
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf im Bau in Bonita Luxury Residence, einem modernen Projekt, das Qualität, Komfort und einen modernen Lebensstil kombiniert.

Die Wohnung verfügt über eine Gesamtfläche von 66,8 m2 und ist funktionell in einem 1+1-Layout organisiert, einschließlich einem Wohnbereich mit Küche, einem Schlafzimmer, einem Badezimmer und einem Balkon, der zusätzlichen Raum für Entspannung bietet.

Es befindet sich in einem Entwicklungsgebiet, so dass es eine ideale Gelegenheit für Wohnen und Investitionen. Das Projekt zeichnet sich durch hohe Baustandards und moderne Architektur aus.

Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, in eine Immobilie mit hohem Potenzial in einer hochwertigen Residenz zu investieren!

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