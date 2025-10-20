  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Tirana centr

Tirana, Albanien
von
$292,787
von
$2,928/m²
;
5
ID: 32937
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Tirana

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    38

Standort auf der Karte

Tirana, Albanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Tirana centr
Tirana, Albanien
von
$292,787
Andere Komplexe
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Alle anzeigen Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Residenz DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albanien
von
$84,358
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 54–137 m²
44 Immobilienobjekte 44
Dragoti Residence ist ein modernes Premium-Wohnprojekt im Herzen von Golem, nur 400 Meter vom Meer entfernt. Das Projekt verbindet elegante Architektur, hohe Bauqualität und funktionale Grundrisse – ideal zum Wohnen und Investieren. Entwickelt vom renommierten albanischen Unternehmen Drag…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
54.1 – 70.6
82,367 – 107,488
Wohnung 2 zimmer
89.2 – 137.3
135,806 – 209,038
Wohnung 3 zimmer
113.2
172,346
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Alle anzeigen Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 74,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.🚪 Inneneinrichtung:🛋…
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Alle anzeigen Residenz Palm Paradise
Residenz Palm Paradise
Golem, Albanien
von
$1,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 47–85 m²
5 Immobilienobjekte 5
Willkommen im Palm Paradise, einem außergewöhnlichen Wohnkomplex für modernes Wohnen. Eingebettet in eine ruhige Umgebung bietet unsere Anlage eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und Annehmlichkeiten. Geräumiges Wohnen: Unsere Apartments verfügen über offene Grundrisse mit großen Fens…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.5 – 71.8
70,269 – 117,115
Wohnung 2 zimmer
76.5 – 84.8
116,471 – 119,176
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
