Condo 3 zimmer in Tirana, Albanien
Condo 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 107/4
ARTIKEL ANHANG🔹 Netzschnittstelle: 223.26 m2🔹 Gemeinsame Schnittstelle: 14,07 m2🔹 Rohschnitt…
Preis auf Anfrage
Condo 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Condo 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 15
Die COMPLEX wird in der AMAZING NATUR von SHENGJIN veröffentlicht.DIESER RESIDENTIAL UND TOU…
Preis auf Anfrage
Condo 3 zimmer in Tirana, Albanien
Condo 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 3
🏠 WOHNUNG 04 – 2+1 | FLOOR 3🔹 Nettofläche: 93,33 m2🔹 Gemeinsame Fläche: 13,62 m2🔹 Bruttofläc…
Preis auf Anfrage
