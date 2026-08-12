Die Immobilienpreise in Albanien sind unterschiedlich und hängen von mehreren Faktoren ab. Für einen Quadratmeter einer Immobilie in Albanien verlangen Bauträger zwischen 1000 und 1500 Euro. Auf dem Zweitwohnungsmarkt liegen die Preise pro Quadratmeter zwischen 500 und 1200 Euro.

Die genauen Preise für Immobilien in Albanien hängen auch von der Lage ab, in der sich die Immobilie befindet. Die teuersten Häuser und Wohnungen befinden sich in der Hauptstadt Tirana. Aber in jedem Fall ist es möglich, Immobilien in Albanien zu verkaufen für jedes Budget zu finden.