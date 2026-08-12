Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Albanien

;
Tirana
454
Saranda
89
Orikum
292
Vlora
676
Zeig mehr
5 025 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Radhime, Albanien
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/6
Luxuriöse Wohnung zum Verkauf in Radhime, Vlora, Albanische Riviera – Anlageobjekt direkt am…
$151,162
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 5/8
Zu verkaufen helle und helle Wohnung auf der ersten Linie des Resorts von Vlora in Albanien.…
$191,369
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
TOP TOP
Reihenhaus 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 388 m²
Etagenzahl 1
Privathaus zum Verkauf in Vlora, Albanische Riviera – Strandnah, Kapitalanlage. Wenn Sie nur…
$322,878
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
TOP TOP
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 4/7
Moderne 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in Vlora, Albanische Riviera – Hervorragende Investit…
$196,121
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 5/6
2+1 Wohnung zum Verkauf – Myslym Shyri 2+1 Wohnung zum Verkauf am Anfang der Myslym Shyri St…
$357,381
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$63,612
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$63,612
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$58,927
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$54,254
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$56,650
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$63,446
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$52,137
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$67,511
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$58,544
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$64,894
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$61,718
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$62,610
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$67,511
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$59,045
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$46,567
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 13
Rezidenca Tiktaalik – Premium Seaside Wohnprojekt, Qerret, DurrësBaubeginn: September 2025Ab…
$87,682
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 6
🏡 Vizion Residence in Golem – Ihr zuverlässiger Schritt in Richtung MeerlebenDer Bau hat ber…
$71,905
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 6
🏡 Vizion Residence in Golem – Ihr zuverlässiger Schritt in Richtung MeerlebenDer Bau hat ber…
$84,444
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 2/6
🏡 Vizion Residence in Golem – Ihr zuverlässiger Schritt in Richtung MeerlebenDer Bau hat ber…
$106,499
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 6
🏡 Vizion Residence in Golem – Ihr zuverlässiger Schritt in Richtung MeerlebenDer Bau hat ber…
$77,218
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/8
Die Wohnung befindet sich im Gebiet Shkembi i Kavajas, im 2. Stock eines neuen, gepflegten G…
$163,688
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/5
Studio zum Verkauf in Mali i Robit, Durres!Zum Verkauf: ein Studio nur 30 Meter vom Strand e…
$87,185
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Blue Horizon — Ihre private Haven am Meer!Träumen des Lebens am Meer, wo jeden Morgen mit …
$95,431
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 4/6
🏝 Blue Horizon — Ihre private Haven am Meer!Träumen des Lebens am Meer, wo jeden Morgen mit …
$95,431
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Blue Horizon — Ihre private Haven am Meer!Träumen des Lebens am Meer, wo jeden Morgen mit …
$87,478
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram

Eigenschaftstypen in Albanien

wohnungen in albanien langfristig mieten - langzeitvermietung
häuser

Immobilienangaben in Albanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös

Leitfaden für den Kauf von Immobilien in Albanien

„Der Markt wächst jährlich um 20–30 %.“ Ein Experte zum Potenzial des albanischen Immobilienmarktes, zu Preisen, Steuern und Rentabilität in verschiedenen Städten.
„Der Markt wächst jährlich um 20–30 %.“ Ein Experte zum Potenzial des albanischen Immobilienmarktes, zu Preisen, Steuern und Rentabilität in verschiedenen Städten.
So kaufen Sie Immobilien in Albanien: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So kaufen Sie Immobilien in Albanien: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Fragen und Antworten für Albanien

Wie hoch ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Immobilien in Albanien?

Die Immobilienpreise in Albanien sind unterschiedlich und hängen von mehreren Faktoren ab. Für einen Quadratmeter einer Immobilie in Albanien verlangen Bauträger zwischen 1000 und 1500 Euro. Auf dem Zweitwohnungsmarkt liegen die Preise pro Quadratmeter zwischen 500 und 1200 Euro.
Die genauen Preise für Immobilien in Albanien hängen auch von der Lage ab, in der sich die Immobilie befindet. Die teuersten Häuser und Wohnungen befinden sich in der Hauptstadt Tirana. Aber in jedem Fall ist es möglich, Immobilien in Albanien zu verkaufen für jedes Budget zu finden.

Welche Voraussetzungen müssen Ausländer erfüllen, wenn sie Immobilien in Albanien kaufen wollen?

Ausländer können jede Art von Immobilien erwerben. Zu den erforderlichen Dokumenten gehören ein Pass und eine Bescheinigung über die legale Herkunft der Mittel.
Für den Kauf wird keine Steuer erhoben. Ausländer müssen lediglich die staatliche Gebühr für die Registrierung von Wohnungen (ca. 100 Euro) und Notardienstleistungen (maximal 0,35 % des Geschäfts) zahlen. Wenn Sie albanische Immobilien auf dem Primärmarkt kaufen, müssen Sie eine kommunale Gebühr zahlen (nicht mehr als 10 Euro pro Quadratmeter).

In welchen albanischen Städten werden am häufigsten Immobilien gekauft?

In der Hauptstadt Tirana bleibt die Nachfrage nach Wohnraum hoch. Menschen ziehen oft hierher, um zu arbeiten und zu studieren. Auch an den Urlaubsorten Vlora, Durres und Saranda zeigen die Käufer verstärktes Interesse.
Realting.com
Gehen