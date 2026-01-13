Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Langfristige Vermietung
  4. Restaurant, Café

Langfristige Miete von Restaurants in Albanien

Tirana
3
Zentral-Albanien
7
Tirana
7
Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
10 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 69 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 69 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 8
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes am Eingang von Rr Rrapo…
$875
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurant, Café 195 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 195 m²
Tirana, Albanien
Fläche 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,333
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurant, Café 46 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 46 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 10
Bar / Einheit zur Miete in der bekannten Gegend der Pariser Gemeinde in Tirana.• Nettofläche…
$991
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurant, Café 55 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 55 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
Die Anlage befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden in Durres City, ein wenig vom Li…
$588
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Restaurant, Café 69 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 69 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurant, Café 195 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 195 m²
Tirana, Albanien
Fläche 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,329
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. 💶 RENT: €1,000 / month…
$1,174
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Restaurant, Café 54 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 54 m²
Tirana, Albanien
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/4
Commercial premises for rent with in a Business center. it can be used as a shop, bar restau…
$1,560
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Restaurant, Café 157 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 157 m²
Durrës, Albanien
Fläche 157 m²
Stockwerk 1
Das Bar-Restaurant zusammen mit der Aktivität befindet sich im Zentrum von Tirana, in der Nä…
$2,341
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Restaurant, Café 46 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 46 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 10
Bar / unit for rent in the well-known area of the Paris Commune in Tirana. • Net area: 46 m²…
$987
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Gehen