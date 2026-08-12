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Business zum Verkauf in Albanien

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9 immobilienobjekte total found
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤 in Bashkia Vlore, Albanien
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤
Bashkia Vlore, Albanien
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – SEHR GUTE INVESTITIONSMÖGLICHKEIT! 🚤💰 Startpreis: 250.000 €🔥 Angeb…
$217,087
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🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 1
🆕💅🏻 VERKAUF AESTHETISCHE KENTERSTÜTZUNG NEAR THE ‚JANI MINGA‘ SCHOOL, VLORA💄 Dieses Geschäft…
$9,364
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Fertiges Geschäft 500 m² in Tirana, Albanien
Fertiges Geschäft 500 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Etagenzahl 8
In the heart of one of the most dynamic and frequented areas of Tirana, a unique space is of…
$530,969
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TekceTekce
Fertiges Geschäft 41 m² in Tirana, Albanien
Fertiges Geschäft 41 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/5
Geschäftsfläche zum Verkauf mit einer Nettofläche von 41m2.Im Erdgeschoss eines neuen Gebäud…
$145,796
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Business Premises + 3 Apartments 1+1 for Sale — First Line on the Main Road, Plazh Hekurudha, Durrës in Durrës, Albanien
Business Premises + 3 Apartments 1+1 for Sale — First Line on the Main Road, Plazh Hekurudha, Durrës
Durrës, Albanien
Fläche 130 m²
💶 Preis: 360.000 €📐 Zertifikatsbereich: 130 m2📐 Nettofläche: 114 m2🛏 Schlafzimmer: 3 (je ein…
$419,445
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Fertiges Geschäft 90 m² in Tirana, Albanien
Fertiges Geschäft 90 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
Ein voll ausgestattetes und operatives ästhetisches Geschäft wird zum Verkauf angeboten, in …
$34,941
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Fertiges Geschäft 278 m² in Tirana, Albanien
Fertiges Geschäft 278 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 278 m²
Stockwerk 1/5
Ein moderner Raum, der Eleganz, Funktionalität und hohe Leistung vereint. Ideal für Investor…
$611,788
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🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FOR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FOR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FÜR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA💄 Dieses Geschäft ist ideal…
$3,990
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☕🥐READY BUSINESS FOR SALE IN BULEVARD, VLORA 📍 Near Industrial School in Bashkia Vlore, Albanien
☕🥐READY BUSINESS FOR SALE IN BULEVARD, VLORA 📍 Near Industrial School
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
☕🥐LEBENSMITTEL FÜR SALE IN BULEVARD, VLORA📍 In der Nähe von Industrial School💶 Verkaufspreis…
$11,689
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