  2. Albanien
  3. Shkodër Municipality
  4. Wohnkomplex GATE OF SHKODRA

Wohnkomplex GATE OF SHKODRA

Shkoder Municipality, Albanien
$118,046
$1,771/m²
14
ID: 33282
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.02.26

Standort

  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Nord-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Shkodra
  • Stadt
    Shkodër Municipality

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Über den Komplex

English English

Gate of Shkodra ist eine moderne Wohnentwicklung strategisch am Eingang von Shkodra, einem der wichtigsten kulturellen und wirtschaftlichen Zentren Albaniens. Das Projekt bietet eine attraktive Kombination aus modernem Wohnraum, Zugänglichkeit und langfristigem Investitionspotenzial.

Shkodra gilt weithin als Kulturhauptstadt Nordalbaniens, bekannt für seine reiche Geschichte, den europäischen Charakter und die Nähe zu den wichtigsten Naturattraktionen wie dem Shkodrasee, den albanischen Alpen und der Adriaküste. Die Stadt profitiert von einer stabilen lokalen Wirtschaft, einer starken Binnennachfrage nach Wohnen und einem zunehmenden Interesse von internationalen Besuchern und Bewohnern, die authentische Lifestyle-Destinationen jenseits des Massentourismus suchen.

Die Residenzen am Gate of Shkodra verfügen über gut geplante Layouts, großzügige Wohnbereiche und große Fenster, die natürliches Licht, Komfort und Funktionalität gewährleisten. Hohe Baustandards und sorgfältig gestaltete gemeinsame Flächen schaffen eine sichere und gut organisierte Wohnumgebung, die sowohl an Endnutzer als auch an Mieter appelliert.

Gate of Shkodra stellt aus Sicht des Investors eine solide und widerstandsfähige Immobilienmöglichkeit dar, unterstützt von:

  • wachsende Nachfrage nach modernen Wohneinheiten,

  • begrenztes Angebot an neuen Entwicklungen, die auf moderne Standards gebaut werden,

  • wettbewerbsfähige Immobilienpreise im Vergleich zu den Küsten- und Kapitalmärkten,

  • und starkes Potenzial für langfristige Kapitalaufwertung und Mieteinnahmen.

Ausgezeichnete Straßenkonnektivität sorgt für einen schnellen Zugang zum Stadtzentrum von Shkodra, zu regionalen Verkehrswegen und zu grenzüberschreitenden Korridoren mit Montenegro, um den strategischen Wert des Projekts weiter zu verbessern.

Gate of Shkodra bietet internationalen Investoren eine seltene Gelegenheit, einen aufstrebenden europäischen Markt durch ein stabiles, gut positioniertes Wohnvermögen in einer Stadt mit dauerhafter kultureller und wirtschaftlicher Relevanz zu erreichen.

Shkoder Municipality, Albanien
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
