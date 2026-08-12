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16 immobilienobjekte total found
Geschäft 100 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 100 m²
Tirana, Albanien
Fläche 100 m²
Die kommerzielle Umgebung wird auf 100 m2 auf den Gjulesha Migranten verkauft, in einer der …
$823,558
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Geschäft 72 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 72 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 9
For sale, Business premises, Ferit Xhajko Street, Tirana. The clinic is newly invested with …
$180,530
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Geschäft 293 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 293 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 293 m²
Stockwerk 1/5
We are selling a shop on the 0th floor in Tufina, opposite Profarma, Teki Selenica Street. …
$267,883
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SERVICE AREA 06 | FLOOR 0 in Tirana, Albanien
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0
Tirana, Albanien
Fläche 94 m²
DIENSTLEISTUNG AREA 06 | FLOOR 0📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Nettofläche: 84.54 m2🔹 Gemein…
Preis auf Anfrage
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Geschäft zum Verkauf im Hauptboulevard Vlora, Albanien in Bashkia Vlore, Albanien
Geschäft zum Verkauf im Hauptboulevard Vlora, Albanien
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 43 m²
Etagenzahl 2
Gewerbeeinheit in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Ideal für Unternehmer und Investoren, die e…
$132,508
MwSt.
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Geschäft 130 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 130 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Es wird zum Verkauf von Geschäftsumgebungen an einem der meistgesuchten Orte Tiranas in der …
$1,49M
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Geschäft 121 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 121 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 m²
Etagenzahl 6
Shesim Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje siperfaqe p…
$262,059
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SERVICE PREMISES 01 | FLOOR 0 in Tirana, Albanien
SERVICE PREMISES 01 | FLOOR 0
Tirana, Albanien
Fläche 216 m²
DIENSTLEISTUNGEN 01 | FLOOR 0📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Nettofläche: 194.20 m2🔹 Gemeinsa…
Preis auf Anfrage
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Geschäft 50 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 50 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 11
Ein Geschäft wird zum Verkauf in einer der meistgesuchten Gegenden von Paris in der Nähe des…
$251,643
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Geschäft 65 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 65 m²
Tirana, Albanien
Fläche 65 m²
Arbeitsbereit – komplett und funktionell!Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in einem …
$93,399
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NEXT REAL ESTATE
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Geschäft 102 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 102 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Shop for sale on Myslym Shyri street corner. The space covers an area of 102 square meters a…
$757,060
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SERVICE PREMISES 09 | FLOOR 1 in Tirana, Albanien
SERVICE PREMISES 09 | FLOOR 1
Tirana, Albanien
Fläche 66 m²
Etagenzahl 1
DIENSTLEISTUNGEN 09 | FLOOR 1📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Nettofläche: 59,48 m2🔹 Gemeinsam…
Preis auf Anfrage
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Geschäft 126 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 126 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 1/10
Commercial premises for sale (shop) behind Region No. 4, on Aleksandër Moisiu Street. The s…
$483,517
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Geschäft 45 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 45 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 5
Commercial space for sale in one of the most elite and busiest areas of Tirana – Vaso Pasha …
$580,605
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Geschäft 69 m² in Tirana, Albanien
Geschäft 69 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 9
A modern commercial unit is offered for sale, strategically positioned on a corner with visi…
$326,118
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AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP in Shkoder Municipality, Albanien
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP
Shkoder Municipality, Albanien
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
EKSKLUZIVITÄT der B99 GROUPEin exklusives Geschäftsumfeld, das im Herzen der Stadt positioni…
Preis auf Anfrage
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