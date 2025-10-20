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Wohnung in einem Neubau Mali i Robit

Golem, Albanien
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$115,279
von
$1,921/m²
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ID: 36743
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

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1+1 Wohnung zum Verkauf in Golem , First Floor

Moderne 1+1 Wohnung zum Verkauf in einem der begehrtesten Bereiche von Golem, befindet sich im ersten Stock einer gut verwalteten Residenz. Ideal für Wohnen oder Investitionen am Meer.

📐 Details zum Apartment:

  • Nettofläche: 50.29 m2
  • Gemeinsame Fläche: 10.12 m2
  • Gesamtfläche: 60.41 m2
  • Layout: 1 Schlafzimmer + Wohnzimmer mit Küche
  • Boden: 1. Stock

💶 Preis: 1650 Euro/m2

Die Wohnung bietet funktionale Räume, natürliches Licht und einfachen Zugang zu den Hauptbereichen von Golem und dem Strand. Geeignet für Sommerferien, saisonale Vermietung oder ganzjährig leben.

Für weitere Informationen oder einen Immobilienbesuch kontaktieren Sie uns.

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Golem, Albanien
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