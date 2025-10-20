Wohnung in einem Neubau Mali i Robit

1+1 Wohnung zum Verkauf in Golem , First Floor

Moderne 1+1 Wohnung zum Verkauf in einem der begehrtesten Bereiche von Golem, befindet sich im ersten Stock einer gut verwalteten Residenz. Ideal für Wohnen oder Investitionen am Meer.

📐 Details zum Apartment:

Nettofläche: 50.29 m2

Gemeinsame Fläche: 10.12 m2

Gesamtfläche: 60.41 m2

Layout: 1 Schlafzimmer + Wohnzimmer mit Küche

Boden: 1. Stock

💶 Preis: 1650 Euro/m2

Die Wohnung bietet funktionale Räume, natürliches Licht und einfachen Zugang zu den Hauptbereichen von Golem und dem Strand. Geeignet für Sommerferien, saisonale Vermietung oder ganzjährig leben.

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