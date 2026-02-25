  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Neue Häuser

Neubau Häuser in Albanien

Himare
2
Qark Vlora
2
Süd-Albanien
2
Qark Tirana
1
Suche nach neuen Gebäuden
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Golem, Albanien
von
$471,128
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Pool und Meerblick im lukrativen Teil von Durres, Golem. In der attraktiven Lage am Meer von Golem mit hervorragendem Zugang zu Tirana und Durrës bieten wir zum Verkauf vier moderne dreigeschossige Villen mit einer unterirdischen Etage. Das Projekt befindet sich in einem bege…
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Palase, Albanien
von
$1,19M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
LUXURY VILLA UNDER BAUGEWERBE – SECOND ROW VON THE SEA – €1,200.000Eine Premium-Villa derzeit im Bau in Green Coast 2, befindet sich in Palasë, Vlorë. In der zweiten Reihe vom Meer positioniert, bietet diese Immobilie eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einem der renommiertesten Küsten…
Al Imobiliare
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Gjilek, Albanien
von
$1,42M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
LUXURY VILLA UNDER BAUGEWERBE – SECOND ROW VON THE SEA – €1,200.000Eine Premium-Villa derzeit im Bau in Green Coast 2, befindet sich in Palasë, Vlorë. In der zweiten Reihe vom Meer positioniert, bietet diese Immobilie eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einem der renommiertesten Küsten…
Al Imobiliare
