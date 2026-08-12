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57 immobilienobjekte total found
Penthouse 1 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 9/9
🏡 ZUM VERKAUF – SPACIOUS PENTHOUSE | EHEMALS POLICE DISTRICT, DURRSIn einer der begehrtesten…
$213,880
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REMIX REAL ESTATE
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Penthouse 3 zimmer in Cuke, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
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Penthouse 4 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Eine große 3+1 Wohnung ist auf Plazh Bereich der Stadt Durres zu verkaufen. Dies ist ein Pen…
$224,275
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CACTUS | Real Estate
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TekceTekce
Penthouse 5 zimmer in Fan, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 253 m²
Stockwerk 7/7
Die Wohnung befindet sich auf der siebten Wohnfläche, mit einer Nettofläche von 142,7 m2 und…
$390,716
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Century 21 Oksford
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Penthouse in Lezhe Municipality, Albanien
Penthouse
Lezhe Municipality, Albanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 225 m²
Stockwerk 10/10
PENTHOUSE WOHNUNG 3+1 VERKAUFEN IN SHENGJINDie Wohnung befindet sich auf der zehnten Wohnflä…
Preis auf Anfrage
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Century 21 Oksford
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Penthouse 1 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 9/9
🏡 BETÄTIGUNGSPENTHOUSE FÜR DEN VERKAUF – EHEMALS POLIZEIDISTRICT, DURRSIn einer der begehrte…
$213,106
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REMIX REAL ESTATE
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Penthouse 2 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 6/6
Urban Verde Residence 13 Apartments verfügbar, 2-Zimmer- und 1-Zimmer-Wohnungen! Die Resid…
$184,242
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Penthouse 3 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 6
Die Villa befindet sich in einer der Elite Residences in Lalzi Bay und bietet Komfort, 24/7 …
$236,093
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Future Home Invest
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Penthouse 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 264 m²
Stockwerk 6/6
Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in der Altstadt von Vlora an der Albanischen Riviera zu v…
$778,463
MwSt.
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Albania Property Group
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Penthouse 4 zimmer in Golem, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
Stockwerk 5
Zum Verkauf ein prächtiges 3+1 Penthouse 50 Meter vom Meer entfernt in einem wunderschönen E…
$291,040
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CACTUS | Real Estate
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Penthouse 6 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 6 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk 5/5
Manche Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, nach einem Ort zu suchen, der noch eine M…
$456,378
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Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 5 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 392 m²
Stockwerk 6/6
Sky Beachfront Penthouse in Saranda | 20 Stockwerke über MeeresspiegelABOVE ALL ELSEStehen S…
$867,759
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Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/6
Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Dieses traumhafte Penthouse mit Me…
$299,327
MwSt.
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Immobilienagentur
Albania Property Group
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Stockwerk 12/12
Anlageobjekt – Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Suchen S…
$668,496
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Albania Property Group
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Penthouse in Saranda, Albanien
Penthouse
Saranda, Albanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 6/6
Stell dir vor, du steigst vom warmen Sand direkt in dein privates Refugium – in weniger als …
$611,472
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Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Stockwerk 4/4
LUXURY PENTHOUSE FÜR VERKAUFEN MIT ANGEBOTEN SEA VIEW, INCLUDING GARAGE!Luxus Penthouse zum …
$490,151
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Century 21 Marina
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Penthouse 3 zimmer in Orikum, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Stockwerk 7/7
Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Suchen Sie Ihr perfektes Traumhaus…
$692,288
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Albania Property Group
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Penthouse 3 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk 10
2+1 Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in Vollga, Durrës💰 Preis: 450.000 €📍 Standort: Vollga,…
$535,582
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Century 21 Eon
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Penthouse 5 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 10/10
PENTHOUSE WOHNUNG 3+1 VERKAUFEN IN SHENGJIN Die Wohnung befindet sich auf der zehnten Wohnfl…
$355,814
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Century 21 Oksford
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Penthouse 4 zimmer in Golem, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
Stockwerk 5/5
Zu verkaufen ist ein prächtiges 3+1-Penthouse 50 Meter vom Meer entfernt in einem wunderschö…
$269,739
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CACTUS | Real Estate
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Penthouse 4 zimmer in Gjashte, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
✅ Preis: 260.000 Euro (verhandelbar)✅ Lage: Gjergj Araniti Street, Saranda✅ Fläche: 175m2Die…
$299,992
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NEXT REAL ESTATE
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Penthouse 11 zimmer in Golem, Albanien
Penthouse 11 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 694 m²
Stockwerk 5/6
PENTHOUSE DUPLEX ZUR VERKAUFENDE FIRST-LINE über die Luxuriöses Penthouse 5+1+5 mit Veranda,…
$1,08M
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Century 21 Oksford
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Penthouse 2 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 6/6
Urban Verde Residence13 Apartament verfügbar, 2-Zimmer-Wohnungen und 1-Zimmer-Wohnungen!Das …
$320,687
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Penthouse 4 zimmer in Albanien
Penthouse 4 zimmer
Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Stockwerk 7/7
In einer der renommiertesten und beliebtesten Residenzen Tiranas, in der Nähe des Artificial…
$1,37M
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Investment Realty Group
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Penthouse 3 zimmer in Orikum, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Wir präsentieren Ihnen das neueste Projekt im Orikum-Gebiet, The Verdant Terraces. Ein moder…
$405,668
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NEXT REAL ESTATE
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Penthouse 1 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 6/6
Zu verkaufen ist ein Penthouse mit Meerblick im Zentrum der Region Plazh nur 100 Netzer vom …
$319,573
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CACTUS | Real Estate
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Stockwerk 4/4
Neues Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Vlora besticht durch seine u…
$763,651
MwSt.
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Albania Property Group
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Penthouse 4 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 4/4
ZU VERKAUFEN: 3+1+2 APARTMENT MIT LAKE VIEW – Farka Area, TiranaDas Hotel liegt in einer der…
$473,048
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Century 21 Oksford
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Penthouse 2 zimmer in Cuke, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 251 m²
Stockwerk 5/5
Ort:Die Wohnung befindet sich in der Butrint Street, einer der beliebtesten Gegenden der Tou…
$583,942
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/5
Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen – Kapitalanlage. Perfekt…
$450,361
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Albania Property Group
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Immobilienangaben in Albanien

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