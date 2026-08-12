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Büros in Albanien

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Tirana
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Vlora
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Zentral-Albanien
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Tirana
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19 immobilienobjekte total found
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 65 m²
🏢 BUSINESS PREMISE FÜR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.💰 PREIS: 270.000 Euro / Insgesamt (verhand…
$314,052
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🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 23 m²
🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics 🏷 Sale …
$78,376
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Büro 140 m² in Tirana, Albanien
Büro 140 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/8
We offer an office for sale in the heart of the block in a new building with an elevator. It…
$805,597
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Büro 120 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Büro 120 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 120 m²
Shop for sale in Transballkanike street. The shop is located on the second floor of a brand…
$207,566
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Büro 146 m² in Tirana, Albanien
Büro 146 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
Stockwerk 2/8
Roadside office for sale in Laprake. The environment is spread over an area of 146 square me…
$337,765
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Büro 141 m² in Ksamil, Albanien
Büro 141 m²
Ksamil, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 4/9
Wir bieten das Büro zum Verkauf im Herzen des Blocks in einem neuen Aufzugsgebäude an, es is…
$800,682
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Büro 82 m² in Tirana, Albanien
Büro 82 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 7/40
Innenstadt Ein Büro zum Verkauf!Die Büroumgebung befindet sich in Downtown One, einem der ex…
$778,383
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Büro 168 m² in Tirana, Albanien
Büro 168 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 2/8
OFFICE FOR SALE IN THE BLOCK Office for sale in the heart of the block, near Brigada e VIII …
$545,084
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Büro 127 m² in Tirana, Albanien
Büro 127 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/7
Roadside office for sale in Laprake. The environment is spread over an area of 127 square me…
$295,836
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Büro 43 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Büro 43 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 43 m²
Ein außergewöhnliches Gewerbeimmobilien ist jetzt zum Verkauf im Herzen von Vlora City, Präs…
$55,786
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Büro 36 m² in Tirana, Albanien
Büro 36 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4/3
Unit for sale at Willson Square, above "Repeat Fitness & Wellness Club" at Olympia Center, W…
$157,236
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Büro 20 m² in Tirana, Albanien
Büro 20 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Etagenzahl 9
Office space for sale – Islam Alla Street, Tirana Ideal location – in one of the most frequ…
$75,706
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Büro 291 m² in Tirana, Albanien
Büro 291 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 291 m²
Stockwerk 1/9
🏢 Furnished office for sale in Delijorgji! In one of the most sought-after complexes in Tir…
$1,39M
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Büro 42 m² in Tirana, Albanien
Büro 42 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 7
Commercial unit for rent in Myslym Shyri! The premises are located on the ground floor withi…
$186,353
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Büro 131 m² in Tirana, Albanien
Büro 131 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1/12
Es hat das Büro zum Verkauf angeboten, ganz in der Nähe des Tirana-Zentrums. Es befindet sic…
$554,522
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Büro 168 m² in Tirana, Albanien
Büro 168 m²
Tirana, Albanien
Fläche 168 m²
Stockwerk 5/14
Einheiten auf dem Park Avenue Projekt von Orion Construction bis New Boulevard. Die Open Spa…
$794,963
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SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1 in Tirana, Albanien
SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1
Tirana, Albanien
Fläche 158 m²
Etagenzahl 1
DIENSTLEISTUNG 14 | FLOOR 1📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Nettofläche: 141.73 m2🔹 Gemeinsame…
Preis auf Anfrage
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Büro 50 m² in Tirana, Albanien
Büro 50 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 6/10
Office space for sale at the beginning of Kavaja Street at the Millennium Business Center. …
$419,295
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Büro 92 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Büro 92 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 92 m²
Diese Service-Einheit zum Verkauf in der Court Distrib von Vlora Pressents eine Prime Locati…
$172,971
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