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Wohnung in einem Neubau GOLEM

Golem, Albanien
von
$80,663
von
$1,037/m²
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ID: 34945
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

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Neue Residenz in Golem, nur 150 Meter vom Meer entfernt.

In einem der begehrtesten Küstengebiete wird ein modernes Gebäude entwickelt, das Komfort und funktionale Räume für Wohnen oder Investitionen bietet. Das Projekt bietet 1+1, 2+1 und Duplex-Wohnungen, in praktischer Weise organisiert und mit viel natürlichem Licht.

Die Lage in der Nähe des Meeres und die kontinuierliche Entwicklung der Region machen diese Immobilie zu einer sehr guten Gelegenheit für das ganzjährige Leben oder Investitionen.

Die Preise beginnen ab 900 Euro/m2.

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Golem, Albanien
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