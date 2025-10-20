Wohnung in einem Neubau MANHATTAN RESIDENCE

Moderne Wohnungen zum Verkauf in Manhatan Residence – Tirana

Entdecken Sie einen neuen Standard des städtischen Lebens in der Manhatan Residence, einem modernen Wohnprojekt in einem der strategischsten und schnell entwickelnden Gebiete von Tirana, in der Nähe der Don Bosko und Zogu i Zi Kreuzung.

🏙️ Apartments verfügbar vom 5. bis 19. Stock

Verschiedene Wohnungslayouts verfügbar:

1+1 Ferienwohnungen

2+1 Ferienwohnungen

📐 Verfügbare Größen:

80 m2 bis 120 m2

💶 Preis: 2300 Euro/m2

Die Residenz zeichnet sich durch zeitgenössische Architektur, hohe Bauqualität, funktionale Layouts und moderne Fassadengestaltung aus. Die Apartments bieten reichlich natürliches Licht, offene Aussicht und gut organisierte Wohnräume für maximalen Komfort.

📍 Die erstklassige Lage bietet schnellen Zugriff auf:

Stadtzentrum von Tirana

Hauptstraßen und Ringstraßenverbindungen

Schulen, Kindergärten und Einkaufszentren

Öffentliche Verkehrsmittel und zahlreiche tägliche Dienstleistungen

Eine ausgezeichnete Gelegenheit für komfortables Familienleben oder eine langfristige Investition in einem der am schnellsten wachsenden Gebiete der Hauptstadt.

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