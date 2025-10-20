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Wohnung in einem Neubau MANHATTAN RESIDENCE

Tirana, Albanien
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$217,748
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ID: 36746
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Tirana
  • Adresse
    Sheshi Karl Topia

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    19

Über den Komplex

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Moderne Wohnungen zum Verkauf in Manhatan Residence – Tirana

Entdecken Sie einen neuen Standard des städtischen Lebens in der Manhatan Residence, einem modernen Wohnprojekt in einem der strategischsten und schnell entwickelnden Gebiete von Tirana, in der Nähe der Don Bosko und Zogu i Zi Kreuzung.

🏙️ Apartments verfügbar vom 5. bis 19. Stock
Verschiedene Wohnungslayouts verfügbar:

  • 1+1 Ferienwohnungen
  • 2+1 Ferienwohnungen

📐 Verfügbare Größen:

  • 80 m2 bis 120 m2

💶 Preis: 2300 Euro/m2

Die Residenz zeichnet sich durch zeitgenössische Architektur, hohe Bauqualität, funktionale Layouts und moderne Fassadengestaltung aus. Die Apartments bieten reichlich natürliches Licht, offene Aussicht und gut organisierte Wohnräume für maximalen Komfort.

📍 Die erstklassige Lage bietet schnellen Zugriff auf:

  • Stadtzentrum von Tirana
  • Hauptstraßen und Ringstraßenverbindungen
  • Schulen, Kindergärten und Einkaufszentren
  • Öffentliche Verkehrsmittel und zahlreiche tägliche Dienstleistungen

Eine ausgezeichnete Gelegenheit für komfortables Familienleben oder eine langfristige Investition in einem der am schnellsten wachsenden Gebiete der Hauptstadt.

Für weitere Informationen oder einen Immobilienbesuch kontaktieren Sie uns.

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Tirana, Albanien
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Gesundheitspflege

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