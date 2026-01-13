Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Betriebsgebäude in Albanien

Zentral-Albanien
4
Tirana
4
Nord-Albanien
13
Durrës
13
17 immobilienobjekte total found
Produktion 675 m² in Kashar, Albanien
Produktion 675 m²
Kashar, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 675 m²
Warehouse zum Verkauf in Tirana Industrial Park 2! Radana Industrie Park, ein ehrgeiziges Pr…
$973,915
Produktion 71 m² in Tirana, Albanien
Produktion 71 m²
Tirana, Albanien
Fläche 71 m²
Verstärkung der Einfahrt in New Bazaar Investitionen in einem der attraktiven Bereiche des K…
$169,123
Produktion 576 m² in Durrës, Albanien
Produktion 576 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 576 m²
Stockwerk 2/2
Das Anwesen befindet sich auf der Autobahn Tirana-Durres zwischen der Fllake Überführung und…
$1,77M
Produktion 260 m² in Durrës, Albanien
Produktion 260 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 260 m²
Die Lager befinden sich auf der Aleksander Goga Straße in der Spitalle - Porto-Romano Achse.…
$223,697
Produktion 3 232 m² in Durrës, Albanien
Produktion 3 232 m²
Durrës, Albanien
Fläche 3 232 m²
Etagenzahl 4
Bau und Grundstück zum Verkauf in Xhafzotaj, Shijak – Durrës Road, in der Nähe von Brunes. D…
$2,47M
Produktion 850 m² in Durrës, Albanien
Produktion 850 m²
Durrës, Albanien
Fläche 850 m²
Das Anwesen befindet sich an der Straße in Ish-Kenete, Durres. Es hat 303 m2 Konstruktion na…
$389,371
Produktion 1 750 m² in Durrës, Albanien
Produktion 1 750 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 750 m²
Etagenzahl 2
Kapanoni befindet sich im Gebiet von Shkozet, ganz in der Nähe der Hauptstraße, zur Fahrzeug…
$2,60M
Produktion 675 m² in Kashar, Albanien
Produktion 675 m²
Kashar, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 675 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$972,532
Produktion 1 375 m² in Durrës, Albanien
Produktion 1 375 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 375 m²
Das Lager befindet sich in einem Industriegebiet in Porto Romano Durres. Es hat eine Lagerfl…
$1,14M
Produktion 3 230 m² in Durrës, Albanien
Produktion 3 230 m²
Durrës, Albanien
Fläche 3 230 m²
Bau und Grundstück zum Verkauf in Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, gegenüber AG Motors. Di…
$884,934
Produktion 254 m² in Durrës, Albanien
Produktion 254 m²
Durrës, Albanien
Fläche 254 m²
Stockwerk -1/8
Zum Verkauf 254m2 Keller in Durres Plepa, Ringstraße hinter Kastrati oder hinter Hotel Conti…
$134,864
Produktion 125 m² in Durrës, Albanien
Produktion 125 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 125 m²
Die Immobilie befindet sich im Gebiet Spitalles. Es hat ein Gebäude von 125m2 und ein Land v…
$105,922
Produktion 71 m² in Tirana, Albanien
Produktion 71 m²
Tirana, Albanien
Fläche 71 m²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
Produktion 306 m² in Durrës, Albanien
Produktion 306 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 306 m²
Etagenzahl 1
Das Gebäude befindet sich auf der zweiten Linie von der Hauptstraße in der Nähe von 4 Straße…
$401,170
Produktion 700 m² in Durrës, Albanien
Produktion 700 m²
Durrës, Albanien
Fläche 700 m²
Das Lager befindet sich an der Hauptstraße in Xhafzotaj. Diese Eigenschaft hat 1550 m2 Land …
$707,947
Produktion 770 m² in Durrës, Albanien
Produktion 770 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 770 m²
Etagenzahl 3
Kapanoni befindet sich in der Gegend von Shkozet, ganz in der Nähe der Autobahn und der Ring…
$1,12M
Produktion 185 m² in Durrës, Albanien
Produktion 185 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 185 m²
Das Lager befindet sich in ISH Kenete, Durres, ganz in der Nähe der Hauptstraße. Das Anwesen…
$259,581
Eigenschaftstypen in Albanien

