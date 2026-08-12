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Villa 2 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC ZUM VERKAUF | HEKURUDHA BEACH, DURRS 🌊📍 Standort: Hekurudha Beach, D…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Individuelle Villen in der Türkis Marina zum Verkauf!In einer der exklusivsten Küstenresiden…
$599,631
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
Stockwerk 3/3
Elite Willows mit Privateshia ́ Türkis Marina, Hamallaj Bay of LalzIm Herzen der türkisfarbe…
$882,149
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Ich werde verdammt sein!Der türkisfarbene Marina-Komplex befindet sich im Golfgebiet von Lal…
$339,022
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Villa 8 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 8 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 456 m²
Etagenzahl 3
🏡 Individuelle 3-stöckige Villen mit reichlich Innenhöfen in Tirana zum Verkauf!Dieses 3-stö…
$1,04M
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Villa 7 zimmer in Kanine, Albanien
Villa 7 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villa mit privatem Garten in Kanina, Vlora, Albanische Riviera zu verkaufen. Nur wenige Minu…
$345,941
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Albania Property Group
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Villa 4 zimmer in Petrele, Albanien
Villa 4 zimmer
Petrele, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Etagenzahl 3
Unique Villas in Rolling Hills – Farka Lake In one of the most sought-after elite complexes…
$1,16M
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Villa 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 323.38m2, of which 16…
$558,478
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Villa 10 zimmer in Mjull Bathore, Albanien
Villa 10 zimmer
Mjull Bathore, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 471 m²
Etagenzahl 3
Ruhe. Privatsphäre. Wahrer Luxus. Die B99 Group bietet sechs moderne Villen in Mjull-Bath…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Radhime, Albanien
Villa 4 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa im Bau in Radhimë, Vlorë, zu verkaufen. Privater Pool, private Veranda, nur …
$694,001
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Albania Property Group
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Villa 3 zimmer in Farke e Madhe, Albanien
Villa 3 zimmer
Farke e Madhe, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 257 m²
Stockwerk 2/2
The villa is located at Terfili Residence, Lake Farkes. General information: 2-story struc…
$710,472
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Villa 5 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 5 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 258 m²
Etagenzahl 3
VILLA FÜR SALE IN DER FARKA LAKE Das Anwesen befindet sich in einer der neuesten Residenzen …
$635,391
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Century 21 Oksford
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Villa 4 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 4 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 3
Villa at Farke Lake - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is positioned by …
$535,766
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Villa 6 zimmer in Farke e Madhe, Albanien
Villa 6 zimmer
Farke e Madhe, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Luxo Rock für den Verkauf von Rolling Hills LakeIn einer der exklusivsten und sichersten Res…
$812,120
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Villa 4 zimmer in Dhermi, Albanien
Villa 4 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 319 m²
Im Herzen des Folie Village bietet Jala, eines der renommiertesten und anspruchsvollsten Res…
$1,26M
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 580 m²
Etagenzahl 4
🏡 4-STORY VILLA FÜR SALE IN SHKALLNUR, DURRES📍 Ruhige und strategische Lage in Shkallnur, nu…
$564,443
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REMIX REAL ESTATE
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Villa 4 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 4 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Smart Hills ist ein moderner Wohnkomplex, westlich des Farkasees, in einem Gebiet, das für s…
$442,336
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NEXT REAL ESTATE
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Villa 4 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 4 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 294 m²
Etagenzahl 2
Villa with swimming pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 56…
$913,470
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Villa in Farke e Vogel, Albanien
Villa
Farke e Vogel, Albanien
In einer luxuriösen Wohnanlage am Ufer des Tirana-Sees werden Villen und Apartments mit Pano…
$819,749
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Villa 7 zimmer in Lunder, Albanien
Villa 7 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 540 m²
Stockwerk -1/4
In a residence in Farka, on Agallerev Street, a super villa is offered for sale. The residen…
$1,40M
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Villa 4 zimmer in Lukove, Albanien
Villa 4 zimmer
Lukove, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 272 m²
Etagenzahl 3
Diese moderne Luxusvilla ist eine perfekte Kombination aus Eleganz, Komfort und zeitgenössis…
$625,583
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Albanien
Villa 4 zimmer
Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
In einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste in Dhermi, in dem von renommierten B…
$972,256
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$566,048
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Villa 4 zimmer in Manez, Albanien
Villa 4 zimmer
Manez, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Stockwerk 2/2
Es gibt ein zweistöckiges Gebäude, 164m2, das an der Frontlinie der Marine positioniert ist.…
$565,956
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Villa 3 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 3 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 2/2
In a strategic location on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, n…
$640,590
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Villa 4 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 4 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Stockwerk 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Villa 5 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 5 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 407 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$1,10M
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NEXT REAL ESTATE
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Villa 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$636,662
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Villa 6 zimmer in Lekaj, Albanien
Villa 6 zimmer
Lekaj, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 436 m²
Etagenzahl 2
Two-storey house for sale with 200 m² of land in use, with a total construction area of 236 …
$174,906
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Villa in Farke e Vogel, Albanien
Villa
Farke e Vogel, Albanien
In einer luxuriösen Wohnanlage am Ufer des Tirana-Sees werden Villen und Apartments mit Pano…
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