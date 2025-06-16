Жилой квартал Jacob & Co Apartments

Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный жилой комплекс, который будет построен в Абу-Даби. Ведущий застройщик Ohana Development реализует этот проект в сотрудничестве с всемирно известным брендом ювелирных украшений класса люкс Jacob & Co. В комплексе представлена впечатляющая коллекция брендированных апартаментов.

Жители Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana смогут наслаждаться роскошной жизнью у моря в Абу-Даби. Престижная инфраструктура комплекса включает живописные прогулочные зоны, набережную и приватный пляж.