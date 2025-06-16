  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Ghadeer Al Tayr
  Жилой квартал Jacob & Co Apartments

Жилой квартал Jacob & Co Apartments

Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$465,000
;
10
ID: 32765
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби
  • Район
    Abu Dhabi
  • Город
    Ghadeer Al Tayr

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный жилой комплекс, который будет построен в Абу-Даби. Ведущий застройщик Ohana Development реализует этот проект в сотрудничестве с всемирно известным брендом ювелирных украшений класса люкс Jacob & Co. В комплексе представлена впечатляющая коллекция брендированных апартаментов.

 

Жители Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana смогут наслаждаться роскошной жизнью у моря в Абу-Даби. Престижная инфраструктура комплекса включает живописные прогулочные зоны, набережную и приватный пляж.

Местонахождение на карте

Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

Задайте все интересующие вопросы
Назад
