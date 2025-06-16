Жилой комплекс The Beach House Fahid

Найдите свое равновесие в месте, где вас окружает природная красота и вдохновляющее сообщество. Расположенный в оживленном сердце острова Фахид, The Beach House Fahid предлагает частичный вид на бескрайнее море и линию горизонта Абу-Даби, а также беспрепятственный доступ к береговой линии, ландшафтным садам, Coral Drive, а также фитнес и велнес зонам в пределах береговой линии.

В проекте 11 элегантных зданий, включающих в себя студии, апартаменты с тремя спальнями и комнатами для прислуги, каждый дом тщательно спроектирован с изысканной отделкой, вдохновленной прибрежными окрестностями, что создает спокойную среду проживания высокого класса.

Жители наслаждаются удобствами курорта, включающими в себя два бассейна, два современных спортзала, детские игровые площадки и спокойные общественные зоны, способствующие расслаблению и общению.