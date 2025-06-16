  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  Жилой комплекс The Beach House Fahid

Жилой комплекс The Beach House Fahid

Абу-Даби, ОАЭ
от
$494,000
;
17
ID: 32761
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Найдите свое равновесие в месте, где вас окружает природная красота и вдохновляющее сообщество. Расположенный в оживленном сердце острова Фахид, The Beach House Fahid предлагает частичный вид на бескрайнее море и линию горизонта Абу-Даби, а также беспрепятственный доступ к береговой линии, ландшафтным садам, Coral Drive, а также фитнес и велнес зонам в пределах береговой линии.

В проекте 11 элегантных зданий, включающих в себя студии, апартаменты с тремя спальнями и комнатами для прислуги, каждый дом тщательно спроектирован с изысканной отделкой, вдохновленной прибрежными окрестностями, что создает спокойную среду проживания высокого класса. 

Жители наслаждаются удобствами курорта, включающими в себя два бассейна, два современных спортзала, детские игровые площадки и спокойные общественные зоны, способствующие расслаблению и общению.

Местонахождение на карте

Абу-Даби, ОАЭ

Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации