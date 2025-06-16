Жилой комплекс

Alta View Skyhomes by Object 1 — Возвышенная жизнь над Дубаем
54-этажный Landmark с панорамными видами и удобствами мирового класса.
Основные моменты проекта:
Alta View Skyhomes by Object 1 переопределяет современную высотку, живущую в Jumeirah Village Circle (JVC).
Поднимаясь на 54 этажа, этот архитектурный шедевр предлагает 499 премиальных резиденций - от умных студий до просторных квартир с 2 спальнями - с элегантной отделкой, окнами от пола до потолка и захватывающими дух видами на горизонт.
Типы квартир, размеры и стартовые цены
Студии ~ 39 м2 от 174.000 €
Квартиры с 1 спальней ~ 67 м2 от 267.000 €
2-комнатные апартаменты ~ 108 м2 от 380 000 €
Гибкий план оплаты 70/30 с рассрочкой после передачи.
Оценочное завершение: Q4 2028.
Премиальные удобства:
Бассейн Skydeck с панорамным видом на город.
Современный фитнес и оздоровительная зона.
Бассейны в стиле лагуны с пляжными зонами и плавающими кабанами.
Наружные места отдыха: BBQ, теннис, Кросс Фит-зоны, детские игровые площадки.
Коворкинг-залы и социальные центры.
24/7 консьерж и охрана.
Главная JVC Местонахождение:
Семейное сообщество с парками, школами и розничной торговлей.
5-10 минут до Dubai Marina Mall of the Emirates и Downtown Dubai.
Расстояние до Circle Mall и местных ресторанов.
Отличная связь через Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.
Инвестиционные преимущества:
Одна из самых высоких башен в СВК с знаковым значением.
Высокий спрос на аренду дает доходность до 8-10%.
Свободная собственность для всех национальностей.
Привлекательные, гибкие варианты оплаты для инвесторов и конечных пользователей.
Вывод:
Alta View Skyhomes — это больше, чем дом, это образ жизни над облаками.
Идеально подходит для домовладельцев, ищущих городскую роскошь, и инвесторов, ищущих рост капитала и сильную рентабельность инвестиций.
👉 Защитите свою квартиру сегодня и почувствуйте, как Дубай живет на новых высотах!