Жилой комплекс

Alta View Skyhomes by Object 1 — Возвышенная жизнь над Дубаем

54-этажный Landmark с панорамными видами и удобствами мирового класса.

Основные моменты проекта:

Alta View Skyhomes by Object 1 переопределяет современную высотку, живущую в Jumeirah Village Circle (JVC).

Поднимаясь на 54 этажа, этот архитектурный шедевр предлагает 499 премиальных резиденций - от умных студий до просторных квартир с 2 спальнями - с элегантной отделкой, окнами от пола до потолка и захватывающими дух видами на горизонт.

Типы квартир, размеры и стартовые цены

Студии ~ 39 м2 от 174.000 €

Квартиры с 1 спальней ~ 67 м2 от 267.000 €

2-комнатные апартаменты ~ 108 м2 от 380 000 €

Гибкий план оплаты 70/30 с рассрочкой после передачи.

Оценочное завершение: Q4 2028.

Премиальные удобства:

Бассейн Skydeck с панорамным видом на город.

Современный фитнес и оздоровительная зона.

Бассейны в стиле лагуны с пляжными зонами и плавающими кабанами.

Наружные места отдыха: BBQ, теннис, Кросс Фит-зоны, детские игровые площадки.

Коворкинг-залы и социальные центры.

24/7 консьерж и охрана.

Главная JVC Местонахождение:

Семейное сообщество с парками, школами и розничной торговлей.

5-10 минут до Dubai Marina Mall of the Emirates и Downtown Dubai.

Расстояние до Circle Mall и местных ресторанов.

Отличная связь через Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.

Инвестиционные преимущества:

Одна из самых высоких башен в СВК с знаковым значением.

Высокий спрос на аренду дает доходность до 8-10%.

Свободная собственность для всех национальностей.

Привлекательные, гибкие варианты оплаты для инвесторов и конечных пользователей.

Вывод:

Alta View Skyhomes — это больше, чем дом, это образ жизни над облаками.

Идеально подходит для домовладельцев, ищущих городскую роскошь, и инвесторов, ищущих рост капитала и сильную рентабельность инвестиций.

👉 Защитите свою квартиру сегодня и почувствуйте, как Дубай живет на новых высотах!