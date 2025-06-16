  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс

Жилой комплекс

Дубай, ОАЭ
от
$203,529
BTC
2.4209371
ETH
126.8916616
USDT
201 225.9786741
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
26
ID: 27957
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    54

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Alta View Skyhomes by Object 1 — Возвышенная жизнь над Дубаем

54-этажный Landmark с панорамными видами и удобствами мирового класса.

Основные моменты проекта:

Alta View Skyhomes by Object 1 переопределяет современную высотку, живущую в Jumeirah Village Circle (JVC).
Поднимаясь на 54 этажа, этот архитектурный шедевр предлагает 499 премиальных резиденций - от умных студий до просторных квартир с 2 спальнями - с элегантной отделкой, окнами от пола до потолка и захватывающими дух видами на горизонт.

Типы квартир, размеры и стартовые цены

  • Студии ~ 39 м2 от 174.000 €

  • Квартиры с 1 спальней ~ 67 м2 от 267.000 €

  • 2-комнатные апартаменты ~ 108 м2 от 380 000 €

Гибкий план оплаты 70/30 с рассрочкой после передачи.
Оценочное завершение: Q4 2028.

Премиальные удобства:

  • Бассейн Skydeck с панорамным видом на город.

  • Современный фитнес и оздоровительная зона.

  • Бассейны в стиле лагуны с пляжными зонами и плавающими кабанами.

  • Наружные места отдыха: BBQ, теннис, Кросс Фит-зоны, детские игровые площадки.

  • Коворкинг-залы и социальные центры.

  • 24/7 консьерж и охрана.

Главная JVC Местонахождение:

  • Семейное сообщество с парками, школами и розничной торговлей.

  • 5-10 минут до Dubai Marina Mall of the Emirates и Downtown Dubai.

  • Расстояние до Circle Mall и местных ресторанов.

  • Отличная связь через Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.

Инвестиционные преимущества:

  • Одна из самых высоких башен в СВК с знаковым значением.

  • Высокий спрос на аренду дает доходность до 8-10%.

  • Свободная собственность для всех национальностей.

  • Привлекательные, гибкие варианты оплаты для инвесторов и конечных пользователей.

Вывод:

Alta View Skyhomes — это больше, чем дом, это образ жизни над облаками.
Идеально подходит для домовладельцев, ищущих городскую роскошь, и инвесторов, ищущих рост капитала и сильную рентабельность инвестиций.

👉 Защитите свою квартиру сегодня и почувствуйте, как Дубай живет на новых высотах!

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
