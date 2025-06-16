Квартира в новостройке Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан

  1. Realting.com
Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,16 млн
;
11
ID: 27624
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Квартиры с рассрочкой платежа от бренда Gianfranco Ferré на острове Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме

Остров Аль-Марджан — потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, расположенный в Персидском заливе. Он представляет собой идеальное сочетание отдыха, роскоши и высокого стиля жизни. Архипелаг включает четыре коралловых острова и славится своими чистыми белоснежными пляжами, бирюзовыми водами, а также множеством роскошных отелей, брендовых резиденций, магазинов и ресторанов. Это одно из самых востребованных прибрежных направлений в ОАЭ, привлекающее как местных жителей, так и инвесторов. Остров Аль-Марджан предлагает захватывающие виды на море, а также курортный стиль жизни с отличной инфраструктурой для отдыха и долгосрочных инвестиций.

Квартиры на продажу на острове Аль-Марджан идеально расположены всего в 2 минутах от курорта Wynn Resort, в 12 минутах от торгового центра Al Hamra Mall, в 13 минутах от торгового центра RAK Central, в 14 минутах от гольф-клуба Al Hamra Golf Club, в 16 минутах от Королевского яхт-клуба Рас-эль-Хаймы, в 30 минутах от торгового центра RAK Mall и набережной Аль-Кавасим Корниш, в 35 минутах от международного аэропорта Рас-эль-Хаймы, в 50 минутах от международного аэропорта Шарджи и в 60 минутах от международного аэропорта Дубая и Даунтаун Дубай.

Комплекс под брендом Gianfranco Ferré, расположенный на краю острова Аль-Марджан, окружён с трёх сторон Персидским заливом и отличается уникальной U-образной архитектурой, что позволяет каждой квартире наслаждаться панорамными видами на море. Современный стиль и курортная атмосфера гармонично сочетаются с ландшафтными садами, солнечными террасами и частными террасами с бассейнами в некоторых апартаментах. Жители комплекса могут воспользоваться услугами гостиничного уровня, такими как отдельные бассейны на крыше для мужчин и женщин, семейный бассейн рядом с детской площадкой, фитнес-зоны с оборудованием Technogym, а также доступ к песчаным пляжам и водным видам спорта. В социальные и развлекательные зоны комплекса входят лобби-кафе, торговая зона на первом этаже и два ресторана с панорамным видом. Вдобавок, круглосуточные услуги консьержа, парковщика, уборки и охраны обеспечат комфорт и безопасность. Проект имеет превосходное расположение с прямым доступом к первому казино региона и в нескольких минутах ходьбы от роскошных отелей, кафе и ресторанов, предоставляя жителям возможность наслаждаться самым оживлённым и современным центром развлечений и образа жизни Рас-эль-Хаймы.

Квартиры представлены полностью меблированными и оформленными в фирменном стиле итальянского бренда Gianfranco Ferré Home. Интерьеры выполнены с акцентом на вечную классику и элегантный стиль. Внутри — премиальная отделка, дизайнерская мебель и утонченная цветовая палитра, подчеркивающая потрясающий вид на море. Доступны варианты квартир в следующих планировках: студии, а также квартиры с 1, 2 и 3 спальнями (некоторые имеют собственный бассейн на балконе). Каждая квартира обладает продуманным дизайном: открытая планировка гостиной, просторные балконы, встроенные шкафы, полностью оборудованные кухни с качественной техникой и элегантные ванные комнаты. Некоторые планировки также имеют просторные террасы, которые создают гармоничное единство интерьера и природы.


Задайте все интересующие вопросы
