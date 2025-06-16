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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Binghatti Elite с бассейном и тренажерным залом рядом с торговыми центрами, Dubai Production City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Binghatti Elite с бассейном и тренажерным залом рядом с торговыми центрами, Dubai Production City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$309,182
24.06.2025
$309,182
22.06.2025
$308,335
21.06.2025
$308,631
20.06.2025
$310,196
19.06.2025
$309,089
18.06.2025
$307,529
17.06.2025
$308,056
15.06.2025
$307,660
14.06.2025
$307,682
13.06.2025
$308,465
12.06.2025
$311,092
11.06.2025
$310,981
10.06.2025
$311,851
08.06.2025
$311,639
07.06.2025
$310,487
06.06.2025
$311,191
05.06.2025
$312,045
04.06.2025
$310,884
03.06.2025
$312,668
01.06.2025
$313,083
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17
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23079
ID новостройки на Realting
In CRM: 2411661
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Представляем вам Binghatti Elite — уникальный проект, который стал первым шагом к созданию идеального пространства для жизни, объединяя изысканный дизайн, первоклассные удобства и удобное месторасположение. В жилом комплексе представлено 1745 резиденций, включая 158 просторных апартаментов с 1 спальней и 1587 стильных студий. Каждая квартира оснащена всем необходимым для комфортной жизни: современная плита, вместительный холодильник и стиральная машина.

Комплекс предлагает своим жителям разнообразные удобства, созданные для ощущения максимального комфорта. Каждый элемент тщательно продуман, чтобы удовлетворить потребности жителей всех возрастов. Детская игровая площадка — это безопасное и веселое пространство, где дети могут свободно играть и развиваться. Площадка обеспечивает активное времяпрепровождение и социальное взаимодействие, позволяет родителям быть уверенными в безопасности своих детей. Бассейн станет для вас идеальным местом для расслабления в жаркие дни. Современный оборудованный тренажерный зал предлагает все необходимое для поддержания активного образа жизни. Баскетбольная площадка предоставляет жителям возможность активно проводить время и поддерживать спортивный дух. Парки и зоны для отдыха создают атмосферу уюта и способствуют здоровому образу жизни. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или просто времяпрепровождение с семьей и друзьями в окружении природы сделают вашу жизнь более насыщенной.

Удобства:

  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Тренажерный зал, расположенный на крыше
  • Баскетбольная площадка

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

4 опции рассрочки.

Удобства и оснащение в доме

В каждой квартире: плита, холодильник, стиральная машина.

Расположение и объекты поблизости

Расположение проекта в районе Dubai Production City в Дубае имеет множество значительных преимуществ. Этот район известен своей развитой инфраструктурой и стратегическим местоположением, что делает его привлекательным для бизнеса и инвестиций. Хорошо развитая транспортная сеть, включая прямой доступ к основным автомагистралям и близость к международному аэропорту. Кроме того, в районе находятся современные офисные и производственные помещения, оснащенные необходимыми технологиями и коммуникациями, что позволяет компаниям эффективно вести свою деятельность.

  • City Centre Me'aisem - 7 минут
  • Dubai Hills Mall - 8 минут
  • Ibn Battuta Mall - 10 минут
  • Palm Jumeirah - 10 минут
  • Expo City - 15 минут
  • Al Maktoum Airport - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Binghatti Elite с бассейном и тренажерным залом рядом с торговыми центрами, Dubai Production City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$309,182
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