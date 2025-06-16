Жилой комплекс Новая резиденция Binghatti Elite с бассейном и тренажерным залом рядом с торговыми центрами, Dubai Production City, Дубай, ОАЭ

Представляем вам Binghatti Elite — уникальный проект, который стал первым шагом к созданию идеального пространства для жизни, объединяя изысканный дизайн, первоклассные удобства и удобное месторасположение. В жилом комплексе представлено 1745 резиденций, включая 158 просторных апартаментов с 1 спальней и 1587 стильных студий. Каждая квартира оснащена всем необходимым для комфортной жизни: современная плита, вместительный холодильник и стиральная машина.

Комплекс предлагает своим жителям разнообразные удобства, созданные для ощущения максимального комфорта. Каждый элемент тщательно продуман, чтобы удовлетворить потребности жителей всех возрастов. Детская игровая площадка — это безопасное и веселое пространство, где дети могут свободно играть и развиваться. Площадка обеспечивает активное времяпрепровождение и социальное взаимодействие, позволяет родителям быть уверенными в безопасности своих детей. Бассейн станет для вас идеальным местом для расслабления в жаркие дни. Современный оборудованный тренажерный зал предлагает все необходимое для поддержания активного образа жизни. Баскетбольная площадка предоставляет жителям возможность активно проводить время и поддерживать спортивный дух. Парки и зоны для отдыха создают атмосферу уюта и способствуют здоровому образу жизни. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или просто времяпрепровождение с семьей и друзьями в окружении природы сделают вашу жизнь более насыщенной.

Удобства:

Бассейн

Детская игровая площадка

Тренажерный зал, расположенный на крыше

Баскетбольная площадка

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

4 опции рассрочки.

Удобства и оснащение в доме

В каждой квартире: плита, холодильник, стиральная машина.

Расположение и объекты поблизости

Расположение проекта в районе Dubai Production City в Дубае имеет множество значительных преимуществ. Этот район известен своей развитой инфраструктурой и стратегическим местоположением, что делает его привлекательным для бизнеса и инвестиций. Хорошо развитая транспортная сеть, включая прямой доступ к основным автомагистралям и близость к международному аэропорту. Кроме того, в районе находятся современные офисные и производственные помещения, оснащенные необходимыми технологиями и коммуникациями, что позволяет компаниям эффективно вести свою деятельность.