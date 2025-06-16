Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek.
Студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями и роскошные пентхаусы.
Передача: декабрь 2027
Обзор проекта:
Azizi David - новейший жилой шедевр Azizi Developments, расположенный в оживленном районе Аль-Джаддаф (Деревня культуры), прямо на набережной Дубай-Крик. Сочетая современную архитектуру, роскошные удобства и стратегическое расположение, он предназначен как для изысканного проживания, так и для инвестиций с высокой доходностью.
📐 Типы единиц, размеры и цены
Unit TypeSize (приблизительно) Стартовая цена (€)
Студия ~ 30 м2 от 180 000 €
1 Квартира спальня ~ 60 м2 от 290 000 €
2 Спальня Квартира ~ 78 м2 от 375.000 €
3 BR Penthouse ~ 262 м2 от 2,150.000 €
4 BR Penthouse ~ 323 м2 от 2,700.000 €
Платежный план
70/30 Гибкий план
10% на бронирование
60% при строительстве
30% на передачу
Завершение / Передача: декабрь 2027
Ключевые особенности и удобства:
Стильные студии для роскошных пентхаусов с современными интерьерами.
Розничная набережная с магазинами и кафе у вашего порога.
Бассейн в курортном стиле и современный тренажерный зал.
Частный кинотеатр, детская игровая площадка, многофункциональный зал.
24/7 безопасность, консьерж и специальная парковка.
Захватывающий Крик, горизонт и взгляды сообщества.
Основные моменты местоположения:
Расположен в Al Jaddaf, набережная Dubai Creek.
5-10 минут до центра Дубая и делового залива.
Быстрый доступ к Al Khail Road и Sheikh Zayed Road.
Рядом станция метро Creek.
Рядом с отелем Palazzo Versace, библиотекой Мохаммеда бин Рашида и Центром искусств Джамиль.
Зачем инвестировать в Azizi David?
Главная набережная и культурный центр.
Гибкий план оплаты с надежным разработчиком.
Привлекательные цены, начиная с 764K.
Отлично подходит как для резидентов, так и для инвесторов - высокая доходность аренды и потенциал повышения стоимости капитала.