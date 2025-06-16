  1. Realting.com
  4. Жилой комплекс Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it’s designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids’ play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential

Местонахождение

Характеристики объекта

Элементы интерьера

  • Индивидуальное отопление

  • Охрана

Элементы экстерьера

  • Паркинг

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

О комплексе

Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek.

Студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями и роскошные пентхаусы.

Передача: декабрь 2027

Обзор проекта:

Azizi David - новейший жилой шедевр Azizi Developments, расположенный в оживленном районе Аль-Джаддаф (Деревня культуры), прямо на набережной Дубай-Крик. Сочетая современную архитектуру, роскошные удобства и стратегическое расположение, он предназначен как для изысканного проживания, так и для инвестиций с высокой доходностью.

📐 Типы единиц, размеры и цены

Unit TypeSize (приблизительно) Стартовая цена (€)

Студия ~ 30 м2 от 180 000 €

1 Квартира спальня ~ 60 м2 от 290 000 €

2 Спальня Квартира ~ 78 м2 от 375.000 €

3 BR Penthouse ~ 262 м2 от 2,150.000 €

4 BR Penthouse ~ 323 м2 от 2,700.000 €

Платежный план

  • 70/30 Гибкий план

    • 10% на бронирование

    • 60% при строительстве

    • 30% на передачу

  • Завершение / Передача: декабрь 2027

Ключевые особенности и удобства:

  • Стильные студии для роскошных пентхаусов с современными интерьерами.

  • Розничная набережная с магазинами и кафе у вашего порога.

  • Бассейн в курортном стиле и современный тренажерный зал.

  • Частный кинотеатр, детская игровая площадка, многофункциональный зал.

  • 24/7 безопасность, консьерж и специальная парковка.

  • Захватывающий Крик, горизонт и взгляды сообщества.

Основные моменты местоположения:

  • Расположен в Al Jaddaf, набережная Dubai Creek.

  • 5-10 минут до центра Дубая и делового залива.

  • Быстрый доступ к Al Khail Road и Sheikh Zayed Road.

  • Рядом станция метро Creek.

  • Рядом с отелем Palazzo Versace, библиотекой Мохаммеда бин Рашида и Центром искусств Джамиль.

Зачем инвестировать в Azizi David?

  • Главная набережная и культурный центр.

  • Гибкий план оплаты с надежным разработчиком.

  • Привлекательные цены, начиная с 764K.

  • Отлично подходит как для резидентов, так и для инвесторов - высокая доходность аренды и потенциал повышения стоимости капитала.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

